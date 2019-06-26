Цена на нефть перешагнула новую отметку

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатской сессии в среду, 26 июня, в том числе на данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Как сообщает "Интерфакс", августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,96 (на 1,48%) — до $66,01 за баррель. Позже, в ходе торгов их стоимость все же снизилась. Во вторник цена нефти выросла на $0,19 (на 0,29%), составив на закрытие $65,05 за баррель.

Новости Цены на нефть сделали резкий скачек

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднялись на $1,12 (на 1,94%) — до $58,95 за баррель. Между тем по итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,07 (на 0,12%) и завершила день на отметке $57,83.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня котировки нефти перешли к снижению. Трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана, а также взвешивать шансы на продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!