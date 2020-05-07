Трамп в разгар пандемии решил отменить карантин ради спасения экономики: в чем опасность

Президент США Дональд Трамп выступил за открытие экономики страны в кратчайшие сроки, даже несмотря на то, что подобное решение может привести к росту количества заболевших и умерших от коронавируса.
Дональд Трамп с опрометчивой поспешностью выступил за открытие экономики страны, заявив, что американцам пора начать возвращаться к своим обычным делам — даже несмотря на то, что это может привести к новым заболеваниям и смертям в результате пандемии, пишет Bloomberg.
В рамках этого этапа Белый дом собирается распустить группу экспертов в области здравоохранения, включая докторов Энтони Фаучи и Дебору Бёркс, которые фактически возглавили правительственную кампанию по борьбе с COVID-19. При этом Трамп признал, что открытие экономики с большой долей вероятности приведет к новым жертвам. "Пострадают ли некоторые люди? Да. Пострадают ли некоторые люди сильно? Да. Но нам нужно открывать страну, и поскорее", – заявил американский лидер.
Он также выразил расстройство из-за того, что рецессия, вызванная коронавирусом, лишила более 30 млн американцев работы и нанесла ощутимый удар по его шансам на переизбрание. При этом США остаются крупнейшим очагом заражения вирусом в мире: на данный момент в этой стране им болеют около 1,2 млн человек, в то время как умерло от него более 70 тыс.
Эксперты в области здравоохранения неоднократно предупреждали о возможной второй волне инфекции в том случае, если ограничения снимут слишком рано. В этом случае это может привести к очередному закрытию экономики и ещё большему экономическому ущербу.
Хотя Трамп и признал, что полномасштабное открытие экономики может привести к новым смертям, он выразил оптимизм, сказав, что вирус уйдёт. Кроме того, он уверен в том, что если количество случаев заболевания вновь вырастет, то это будет "пожар", который можно будет "быстро" погасить.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Госсекретарь США Майк Помпео заявлял,что власти США уверены в том, что коронавирус возник в Ухане, а руководство Китая скрывает часть информации о болезни.
Помпео также говорил, что Китай должен убедиться в соблюдении мер безопасности во всех лабораториях страны, где хранятся вирусы.
О том, что Пекин продолжает скрывать информацию о коронавирусе, говорил и глава Пентагона Марк Эспер.
3 мая Помпео заявил, что Вашингтон имеет достаточно доказательств того, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).
А в отчете разведки Министерства внутренней безопасности США за 1 мая появилась информация о том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.
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