Трамп решил избавиться от важного члена своей команды

Президент США Дональд Трамп заявил, что его советник по экономическим вопросам Кевин Хассет покидает свой пост.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. Он добавил, что сообщит о замене Хассета, как только вернется в США.

"Кевин Хассет, который проделал такую большую работу для меня и администрации скоро уходит. Я хочу поблагодарить Кевина за все, что он сделал, он настоящий друг!", - написал президент США.

Kevin Hassett, who has done such a great job for me and the Administration, will be leaving shortly. His very talented replacement will be named as soon as I get back to the U.S. I want to thank Kevin for all he has done - he is a true friend!