В Украине массово проверяют работодателей: в ГНС отчитались о результатах

В Украине стали активно бороться с нелегальным рынком труда, в результате чего каждый месяц на 25% растет количество заключений трудовых договоров.

Главным образом в начале года отрабатывалось направление сферы услуг, заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Варланов в интервью УНИАН.

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"Благодаря совместным усилиям с Гоструда, Пенсионным фондом и другими проверяющими органами, увеличилось количество сообщений о заключении трудовых договоров. На 25% месяц к месяцу, и в феврале этот тренд продолжался", - подчеркнул чиновник.

Таким образом, по его словам, бюджеты разных уровней получают дополнительные поступления, а работники - социальные гарантии. В начале года главное внимание уделялось сфере услуг, теперь налоговики будут отрабатывать другие отрасли.

Как сообщал OBOZREVATEL, население в Украине стремительно стареет. Самая настоящая беда образовалась на рынке труда: на троих работников сейчас приходится два пенсионера.

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