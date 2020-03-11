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11 марта • обновлено в 17:12
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В Украине массово проверяют работодателей: в ГНС отчитались о результатах

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В Украине стали активно бороться с нелегальным рынком труда, в результате чего каждый месяц на 25% растет количество заключений трудовых договоров.

Главным образом в начале года отрабатывалось направление сферы услуг, заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Варланов в интервью УНИАН.

Сергей Варланов

Сергей Варланов

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"Благодаря совместным усилиям с Гоструда, Пенсионным фондом и другими проверяющими органами, увеличилось количество сообщений о заключении трудовых договоров. На 25% месяц к месяцу, и в феврале этот тренд продолжался", - подчеркнул чиновник.

Таким образом, по его словам, бюджеты разных уровней получают дополнительные поступления, а работники - социальные гарантии. В начале года главное внимание уделялось сфере услуг, теперь налоговики будут отрабатывать другие отрасли.

Как сообщал OBOZREVATEL, население в Украине стремительно стареет. Самая настоящая беда образовалась на рынке труда: на троих работников сейчас приходится два пенсионера.

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Место
Украина
Теги
Трудовой кодекс Государственная налоговая служба (ГНС)
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