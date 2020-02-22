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22 февраля • обновлено в 04:28
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"Тебе здесь не место": в сеть слили внутренние инструкции для сотрудников Tesla

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В сеть попали внутренние инструкции для новых сотрудников американской компании Tesla.

При этом представители Tesla не подтвердили и не опровергли подлинность четырехстраничного документа. Об этом сообщает Business Insider.

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Главные тезисы инструкций:

  • Мы – Tesla. Мы меняем мир. Мы хотим все переосмыслить. Мы – хайтек-компания, не похожая на другие. Мы – автокомпания, не похожая на другие.

  • Если вы ищете традиционное руководство, полное политик и правил, здесь вы его не найдете. Правила говорят вам, где дно, они говорят, насколько плохо вам надо справляться, пока вас не выставят за дверь. Это – не о нас.

  • Мы предпочитаем устанавливать исключительно высокие стандарты и нанимать исключительных людей, которые будут достигать высот каждый день.

  • Мы наделяем каждого в команде доверием и ответственностью. Исходим из предположения, что каждый будет поступать правильно, включая тебя. Кто-то злоупотребил нашим доверием. Но мы не будем менять подход из-за тех нескольких, что нас подвели. Мы просто отпускаем их.

  • Любой человек в Tesla может написать любому или поговорить с любым, если он считает, что это быстрее всего решит проблему и сыграет на благо компании. Ты можешь поговорить со своим менеджером, с его менеджером, с вице-президентом, с Илоном.

  • Твой менеджер должен объяснить тебе твои обязанности. Но если тебе что-то неясно – спрашивай. "Никто мне об этом не сказал", – такое оправдание у нас не работает.

  • Если ты не можешь быть на работе, предупреди супервайзора как можно быстрее. Если на тебя полагаться нельзя, тебе здесь не место.

  • "Ты опоздал", – такое детям говорят в школе. Но здесь – не школа. Планируй быть вовремя. Случаются неприятности с трафиком, но не каждый понедельник во время футбольного сезона.

  • Мы исходим из того, что, если ты не появился на работе и не предупредил об этом – ты идиот. Или объяснишь, почему ты не предупредил, или ты уволен. Одного такого раза достаточно.

  • Можно выполнять работу в другой компании, если хорошо справляешься со своей работой здесь и если не выдаешь ничего конфиденциального. Поблажек из-за второй работы мы не даем.

  • Если ты сделал глупость, зависит от обстоятельств. Возможно, тебе объяснят, что не так, и дадут второй шанс. Или уволят. Вот примеры глупостей, которые делают люди: кража собственности компании, раскрытие тайной информации, буллинг коллег, владение нелегальными наркотиками.

  • Развлекайся на работе, заводи новых друзей, пробуй новое. Если этого не делать, ты будешь несчастлив. Мы бы этого не хотели.

  • Идея всего этого простая: веди себя так, как ты бы хотел, чтобы вел себя твой коллега. Обращайся с другими так, как ты хотел бы, чтобы обращались с тобой. Tesla должна быть такой компанией, куда людям хочется идти на работу в понедельник.

В сеть попали внутренние инструкции для новых сотрудников американской компании Tesla

В сеть попали внутренние инструкции для новых сотрудников американской компании Tesla

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маск покинул пост главы Tesla на три года. На такую сделку с властями бизнесмен пошел после обвинения в мошенничестве с котировками акций фирмы посредством своих твитов.

В частности, в августе 2018 года он написал о готовности преобразовать Tesla в частную компанию. После этого твита акции Tesla пошли вверх.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
США
Тег
Tesla
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