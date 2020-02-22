В сеть попали внутренние инструкции для новых сотрудников американской компании Tesla.

При этом представители Tesla не подтвердили и не опровергли подлинность четырехстраничного документа. Об этом сообщает Business Insider.

Главные тезисы инструкций:

Мы – Tesla. Мы меняем мир. Мы хотим все переосмыслить. Мы – хайтек-компания, не похожая на другие. Мы – автокомпания, не похожая на другие.

Если вы ищете традиционное руководство, полное политик и правил, здесь вы его не найдете. Правила говорят вам, где дно, они говорят, насколько плохо вам надо справляться, пока вас не выставят за дверь. Это – не о нас.

Мы предпочитаем устанавливать исключительно высокие стандарты и нанимать исключительных людей, которые будут достигать высот каждый день.

Мы наделяем каждого в команде доверием и ответственностью. Исходим из предположения, что каждый будет поступать правильно, включая тебя. Кто-то злоупотребил нашим доверием. Но мы не будем менять подход из-за тех нескольких, что нас подвели. Мы просто отпускаем их.

Любой человек в Tesla может написать любому или поговорить с любым, если он считает, что это быстрее всего решит проблему и сыграет на благо компании. Ты можешь поговорить со своим менеджером, с его менеджером, с вице-президентом, с Илоном.

Твой менеджер должен объяснить тебе твои обязанности. Но если тебе что-то неясно – спрашивай. "Никто мне об этом не сказал", – такое оправдание у нас не работает.

Если ты не можешь быть на работе, предупреди супервайзора как можно быстрее. Если на тебя полагаться нельзя, тебе здесь не место.

"Ты опоздал", – такое детям говорят в школе. Но здесь – не школа. Планируй быть вовремя. Случаются неприятности с трафиком, но не каждый понедельник во время футбольного сезона.

Мы исходим из того, что, если ты не появился на работе и не предупредил об этом – ты идиот. Или объяснишь, почему ты не предупредил, или ты уволен. Одного такого раза достаточно.

Можно выполнять работу в другой компании, если хорошо справляешься со своей работой здесь и если не выдаешь ничего конфиденциального. Поблажек из-за второй работы мы не даем.

Если ты сделал глупость, зависит от обстоятельств. Возможно, тебе объяснят, что не так, и дадут второй шанс. Или уволят. Вот примеры глупостей, которые делают люди: кража собственности компании, раскрытие тайной информации, буллинг коллег, владение нелегальными наркотиками.

Развлекайся на работе, заводи новых друзей, пробуй новое. Если этого не делать, ты будешь несчастлив. Мы бы этого не хотели.