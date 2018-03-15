Тариф на электроэнергию для украинцев должен быть на 49% выше: опубликован документ

В Украине один кВт*час электроэнергии должен стоить 251 коп. Это на 49% выше действующего тарифа.

Как говорится в расчетах Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которые попали в распоряжение "Обозревателю", даже после повышения тарифов на электроэнергию в прошлом году население продолжило оплачивать лишь часть от реальной стоимости электроэнергии.

Тариф на электроэнергию должен быть на 49% выше

Тариф на электроэнергию должен быть на 49% выше

Кроме того, в документе говорится, что украинский "ток" самый дешевый в Европе. Так, минимальный тариф в Европе 3,35 грн за кВт*час, в то время как в Украине первые 100 кВт*час продают по 90 коп., а каждый следующий кВт – по 1,68 грн.

Себестоимость электроэнергии выросла из-за подорожания топлива на международных рынках, девальвации гривни, роста цен на промышленную продукцию и т.д. В ответ на официальный запрос в НКРЭКУ заявили, что стоимость электроэнергии пересмотрят только до июля следующего года. Стоит учитывать, что до этого момента себестоимость электроэнергии будет еще выше.

Как сообщал "Обозреватель", Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 апреля увеличит тарифы компаний в сфере поставки и распределения электроэнергии.