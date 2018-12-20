Отопление в 1,5 раза дороже и без субсидий: чем украинцы заплатят МВФ в 2019-м

В Украине с 1 января в среднем на 16-30% повысят тарифы на отопление. На этом "сюрпризы" не ограничиваются. Согласно подписанному меморандуму с МВФ, уже в мае еще примерно на 11% подорожает газ. В результате в октябре Гкал может вырасти в цене еще на 10%.

Параллельно с тем будут сокращать субсидии. В мае нормативы, а вместе с ними и выделяемые сумму, урежут на 11%.

OBOZREVATEL разобрался, что ждет украинцев в следующем году.

Чего ждать в 2019-м

С 1 января:

Отопление подорожает на 16-30%. Согласно меморандуму, в Украине примерно 95% поставщиков ожидает резкое подорожание отопления и горячей воды. Связано оно с ростом цен на газ, повышением зарплат и инфляцией.

С 1 мая:

Урежут газовый норматив на 12%. Чтобы "вписаться" в бюджет, правительство пойдет на сокращение социальных нормативов в среднем на 11%. К примеру, газовый норматив сократят с 4,5 до 4 кубометров уже с 1 мая. Это означает, что если в этом отопительном сезоне на отопление дома площадью 100 кв.м выделяют 450 кубов, в следующем – дадут всего 400 кубометров. Пропорционально сократят и другие нормативы.

Сократят "норму" на отопление на 10%. Соответствующее предложение уже разработало Минэнерго, ранее OBOZREVATEL подробно писал об этом документе. К примеру, сейчас норма на отопление квартиры – 0,0431 Гкал на квадратный метр (зависимо от региона и сезона используется коэффициент). В ведомстве предлагают норматив сократить до 0,0388 Гкал на квадрат. Так, на квартиру площадью 60 кв. м на данный момент выделяется 2,6 Гкал (без учета коэффициента). По новым нормам на эту же площадь субсидия покроет всего 2,3 Гкал. За "лишние" 0,3 Гкал, если не сократить потребление, придется заплатить самостоятельно. В Киеве такой объем тепла на данный момент стоит 395 грн.

Газ подорожает на 11% – с 8,55 до 9,7 грн/куб. Как говорится в меморандуме, Украина уже в 2020-м перейдет на рыночные цены. Сейчас мы платим в среднем 69% от рыночной цены "Нафтогаза", с мая будем платить 80%, а с 2020-го – все 100%.

С 1 октября:

На 10% подорожает отопление. Составляющая газа в тарифе на тепло – около 70%. Поэтому после роста цен на газ на 11% примерно на 8-9% подорожает и отопление. Но учитывая то, что пересчете будут также учитывать и другие факторы (зарплаты, инфляции), в среднем украинцы с октября 2019-го будут платить за тепло как минимум на 10% больше.

Субсидии могут назначать по новой формуле. Если и этого не хватит, Кабинет министров заявил о готовности пересмотреть саму формулу назначения субсидий. Причем на этот шаг правительство не соглашалось последние несколько лет. Меняли нормативы, ужесточали правила, но формула оставалась неизменной. Если поменяют саму формулу, то больше за коммуналку придется платить даже экономным пенсионерам.

На данный момент субсидии считают таким образом: средний доход на одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, полученную сумму умножают на 15% и совокупный доход семьи. То, что получилось, – размер обязательного платежа. Если окажется, что этого достаточно на оплату коммуналки, субсидия не положена. Такие правила позволяют получать помощь от государства всем, кто тратит на коммуналку в среднем более 15% совокупного дохода семьи.

Если, например, в формуле заменить 15% на 20%, пропорционально сократятся все коммунальные скидки и вырастут обязательные платежи.

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Проверки, проверки и еще раз проверки

Несколько месяцев назад гендиректор одного из департаментов Минсоцполитики Виталий Музыченко заявлял, что изучив практику других стран и оценив ситуацию, можно предположить, что около 10% выделяемых на субсидии средств тратится не эффективно. За счет злоупотреблений скидки получают те, кто в них не нуждаются.

По информации пресс-службы Министерства финансов, только за январь-сентябрь в Украине нашли 68 тыс. семей, которые получают помощь на оплату коммунальных услуг сразу по двум адресам. Кроме того, среди "нуждающихся" нашли семьи, которые приобретали автомобили стоимости 1,3 млн грн, но при этом все равно обращались в органы соцзащиты и оформляли субсидии.

Субсидии в Украине Факты

"Проводя верификацию, Минфин никак не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан. На сегодня ведомство работает с данными, полученными до 11 октября 2018 года на основе текущих нормативно-правовых актов", – говорится в сообщении министерства.

В следующем году проверки могут участиться – в Кабмине рассматривают возможность перехода на рискориентированные проверки. Так, всех украинцев условно поделят на "серые" и "белые" списки. Для примера, бабушка-пенсионерка в возрасте 78 лет, которая сама прописана в жилье, автоматически попадет в белый список. Особого внимания проверке ее документов уделять не будут. А молодая семья, которая декларирует две минимальные зарплаты и при этом имеет крупный счет на депозите, ездит на неплохом авто и живет в центре Киева, скорее всего, вызовет у чиновников интерес.

Если дополнительные проверки покажут, что такой льготник на самом деле просто скрывает свой реальный доход, субсидию заберут, а деньги, которые уже выделили на оплату коммуналки, заставят вернуть в бюджет.

Важно также отметить, что сокращение субсидий связано не только с ужесточением правил и проверок, но и с поэтапным ростом доходов. Рост минимальной зарплаты в 2019-м на 12%, а средней – на 14-16%, приведет к тому, что обязательный платеж, рассчитанный по формуле, будет выше, а субсидия – меньше.