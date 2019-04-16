Струя бьет из-под земли: в Крыму сняли на видео ЧП с газом

В оккупированном Россией Крыму возле села Маловидное в Бахчисарайском районе очевидцы заметили мощную струю газа, бьющую из-под земли.

Как сообщает "Крыминформ", ЧП напугало местных жителей. Авторы видео утверждают, что это газ.

Издание же отмечает, что так выглядит продувка газовых сетей. Якобы, никакой опасности эта процедура не представляет.

Как пояснили в ГУП "Черноморнефтегаз", его специалисты провели обычную продувку газопровода. "Черноморнефтегаз" делал продувку. Это технологический процесс", – рассказали в пресс-службе предприятия.

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Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля в Крыму несколько сел остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода высокого давления диаметром 140 миллиметров.

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