''Страшные воры'': Навальный разоблачил друзей Путина

В России даже сторонники действующего президента России Владимира Путина знают, что российский лидер и его окружение увязли в коррупции, но закрывают на это глаза.

Такое мнение высказал в интервью "Голосу Америки" российский оппозиционный политик Алексей Навальный. По его словам, общество является беспомощным перед коррупцией.

"Все знают вокруг, что российская власть и Путин лично – это страшные воры. Даже сторонники Путина знают, что он и люди вокруг него - воры. Но они оправдывают это какими-то другими вещами, говорят: "Пусть они страшные воры, зато их боятся американцы", и всякие другие глупости, которые они повторяют", - подчеркнул политик.

По его словам, Путин находится у власти уже почти 20 лет, а коррупция тянется начиная с 2005 года.

"Даже раньше, начиная с 2002-2003 годов, огромное количество нефтедолларов разворовываются и превращаются в эти потрясающие замки и дворцы. Люди, к сожалению, привыкли к бесконечным фактам этой феодальной роскоши. Мы рассказываем людям: "Вот, знаете, у них квартиры-то уже не по миллиарду рублей, не по два, а по пять миллиардов!" А люди поднимают бровь и говорят: "Ну, да". Но в целом все отлично понимают, что ближайшее окружение Путина – это долларовые миллиардеры, и одни из самых богатых людей в мире", - заключил Навальный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что Запад может выиграть войну с кремлевским режимом с помощью санкций, если покажет россиянам, что они нацелены на борьбу с клептократией.

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