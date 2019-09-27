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28 сентября • обновлено в 04:22
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Стало известно о мощном экономическом прорыве Украины: эксперты дали прогноз

4.1т Читать материал на украинском

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA".

Как передает "Интерфакс-Украина", это связано с улучшением макроэкономического управления, накоплением валютных резервов, ускорением роста и сокращением бюджетного дефицита.

"Новое правительство, похоже, привержено делу сохранения макроэкономической стабильности, либерализации экономики и обеспечению новой программы с Международным валютным фондом", - считают аналитики.

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По словам экспертов, экономика Украины восстанавливается, а общий государственный долг по отношению к ВВП сокращается.

"В результате Украина должна сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит ей обеспечить погашение коммерческих долгов до 2020 года", - сказано в сообщении.

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Иллюстрация

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

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Место
Украина
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Николаев Олег
Николаев Олег
Все европейцы теперь хотят жить на Украине. Нет-нет, в Украине. Это же теперь супер
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Савченко Александр
Савченко Александр
Расшифровка, для вислоухих икономиздов : рейтинг "В" это: "эмитент платежеспособен, но неблагоприятные экономические условия вероятнее всего отрицательно повлияют на его возможности выплат и готовность проводить выплаты по долгам." Обычно рейтинг повышают в преддверии серьезных выплат, для того, чтобы клиент смог перезанять и выплатить старый долг. И если старый долг был под 2 %, то новый % увеличивается кратно. Как-то так...
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Савченко Александр
Савченко Александр
P.S. рейтинг "В -" определяется одним словом : голодранцы...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Звучит? Звучит. Остается только пронаблюдать, как будет реализовываться.
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