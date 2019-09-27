Стало известно о мощном экономическом прорыве Украины: эксперты дали прогноз

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA".

Как передает "Интерфакс-Украина", это связано с улучшением макроэкономического управления, накоплением валютных резервов, ускорением роста и сокращением бюджетного дефицита.

"Новое правительство, похоже, привержено делу сохранения макроэкономической стабильности, либерализации экономики и обеспечению новой программы с Международным валютным фондом", - считают аналитики.

По словам экспертов, экономика Украины восстанавливается, а общий государственный долг по отношению к ВВП сокращается.

"В результате Украина должна сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит ей обеспечить погашение коммерческих долгов до 2020 года", - сказано в сообщении.

Иллюстрация Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

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