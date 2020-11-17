Стало известно, какими были зарплаты 100 лет назад. Архивное фото

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
2,0 т.
Стало известно, какими были зарплаты 100 лет назад. Архивное фото

Заработная плата рабочего Енакиевского завода больше 100 лет назад – в марте 1912 года – составляла 18 рублей 35 копеек.

При этом на руки работник получил лишь 95 копеек. Об этом свидетельствует снимок расчетной книжки, опубликованной на Pikabu.

В частности, с рабочего взимался "долг в лавку" в размере 13 рублей, а также штраф – 1 рубль.

Еще 1 рубль 45 копеек шли на церковь, а прочие вычеты достигали 1 рубля 95 копеек.

На руки работник получил лишь 95 копеек

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Советском Союзе во второй половине 1980-х годов колбасу второго сорта продавали по половине килограмма в одни руки.

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