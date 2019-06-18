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США предоставят Украине мощную военную помощь: названы сроки

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Конгресс США утвердил весь пакет помощи (на $250 млн), который должен быть предоставлен Украине в 2019 году для усиления национальной безопасности и обороны.

Оборудование, вооружение и оказание услуг оборонного сектора на данную сумму страна получит по линии Пентагона, сообщает пресс-служба посольства Украины в США на странице в Facebook.

"Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о национальной безопасности", – говорится в сообщении.

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Иллюстрация. Украинская армия

Иллюстрация. Украинская армия

MILITARY NAVIGATOR

Отмечается, что соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставки Украине за счет средств бюджета 2019 года.

Нынешний пакет помощи в сфере безопасности, как уточнили в посольстве, предусматривает предоставление Украине как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских Сил ВСУ.

"Благодарны нашим американским партнерам за продолжающуюся мощную поддержку в борьбе с российской агрессией!" – подытожили в пресс-службе дипломатов.

Напомним, в мае Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона, в который заложена поддержка для Украины на 2020-й финансовый год.

Как писал OBOZREVATEL, недавно экономический советник посольства США в Киеве Джон Шютте сообщил, что в 2019 году Украина получит от Штатов 695 миллионов долларов технической помощи на программы по безопасности и обороне, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охрану труда и гуманитарную помощь.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее объявил, что Украина может получить летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок.

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Тема
Военная помощь Украине
Место
США
Теги
Конгресс СШАУкраинаВооруженные силы Украиныоружиепосольство США в Украине
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Возвращать "помощь" чем будете? Землями, натурой или бабами?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
В 2014 года с подвалов Донецкого аэpопоpта вытаскивали тpупы кибоpгов полностью экипиpованных амеpиканским снаpяжением и оpужием и пеpедавали укpаинским похоpонным пpедставителям.МОPАЛЬ СЕЙ БАСНИ :А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь.
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2
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Опять какую нибудь списанную херню подсунут на эти деньги.
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