США предоставят Украине мощную военную помощь: названы сроки

Конгресс США утвердил весь пакет помощи (на $250 млн), который должен быть предоставлен Украине в 2019 году для усиления национальной безопасности и обороны.

Оборудование, вооружение и оказание услуг оборонного сектора на данную сумму страна получит по линии Пентагона, сообщает пресс-служба посольства Украины в США на странице в Facebook.

"Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Иллюстрация. Украинская армия MILITARY NAVIGATOR

Отмечается, что соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставки Украине за счет средств бюджета 2019 года.

Нынешний пакет помощи в сфере безопасности, как уточнили в посольстве, предусматривает предоставление Украине как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских Сил ВСУ.

"Благодарны нашим американским партнерам за продолжающуюся мощную поддержку в борьбе с российской агрессией!" – подытожили в пресс-службе дипломатов.

Напомним, в мае Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона, в который заложена поддержка для Украины на 2020-й финансовый год.

Как писал OBOZREVATEL, недавно экономический советник посольства США в Киеве Джон Шютте сообщил, что в 2019 году Украина получит от Штатов 695 миллионов долларов технической помощи на программы по безопасности и обороне, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охрану труда и гуманитарную помощь.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее объявил, что Украина может получить летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок.

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