Сколько будет стоить доллар в 2020-м году: появился неожиданный прогноз курса гривни

В Украине средний курс доллара в 2020 году будет 25 грн/$, согласно базовому прогнозу.

Такие цифры озвучила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко в статье для НВ. По ее словам, в то же время, нельзя исключать, что ревальвационные ожидания будут сильнее, и укрепление курса в следующем году будет более значительным, чем предполагается на данный момент.

"В целом, курс будет зависеть от притока валюты по финансовому счету. В частности, всех волнует вопрос, как повлияет на рынок ожидаемое ослабление интереса нерезидентов к ОВГЗ (облигациям внутреннего государственного займа). Понятно, что по мере снижения ставок на ОВГЗ, приток валюты, связанный с покупкой гривни для дальнейшего приобретения ОВГЗ будет снижаться, поэтому можно предполагать, что ревальвационное давление будет снижаться", – считает аналитик.

Ахтырка добавила, что нельзя исключить, что настроения на рынке резко изменятся, доверие к экономике и национальной валюты резко ослабнет и девальвационный тренд воцарится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в пятницу, 3 января, снизился на 6 копеек. В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,63 грн/$.

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