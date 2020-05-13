Во время "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде внефракционный нардеп Антон Поляков спросил премьера Дениса Шмыгаля о создании 500 тысяч рабочих мест, чем насмешил главу правительства.

Как сообщает OBOZREVATEL, дело в том, что во время своего выступления Шмыгаль неоднократно озвучивал информацию об анонсированных правительством рабочих местах. А вопрос нардепа прозвучал уже после того, как информация была озвучена в Раде (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ситуация поставила в тупик главу правительства. Он со смехом отреагировал на тот факт, что нардепы не слушали само выступление до того, как задавать вопросы.

"Когда будет создано 500 тысяч рабочих мест, которые были обещаны правительством? Второй вопрос – ваша позиция относительно отмены антифоповских законопроектов, а именно принятие Верховной Радой законопроектов №2644, 2645?" – спросил нардеп.

Шмыгаль ответил: "К сожалению, не знаю даже, что вам ответить. Разве что переформулируйте свой вопрос".

Шмыгаль и Поляков

Впоследствии после вопроса внефракционного нардепа Анны Скорход, Шмыгаль в который раз ответил на вопрос о создании рабочих мест.

"По поводу рабочих мест – я просто сегодня уже четыре или пять раз об этом говорил. Сегодня эта программа будет представлена министром экономики на правительстве. Есть четкое понимание, в какой области мы будем создавать эти рабочие места. Есть соответствующая программа. У нас сегодня полмиллиона зарегистрированных рабочих мест, часть из них уже создана. Но мы понимаем, что все они не будут созданы за один день. Часть будет создана через неделю, часть через месяц. Но наша задача – обеспечить всех зарегистрированных безработных работой. Собственно, эту задачу мы перед собой ставим и ее реализуем", – заявил премьер-министр.

По его словам, Кабмин продолжает программу "Большая стройка", в сфере строительства дорог и транспортной инфраструктуры создадут 154 тыс. рабочих мест.

"Правительство продолжает программу президента "Большая стройка". Есть четкое понимание, что государственные инвестиции должны стать катализатором для экономического развития. И таких инвестиций мы заложили только в дорожное хозяйство более 100 млрд грн. Программа "Большая стройка" станет частью нашего плана по созданию 500 тысяч рабочих мест. Непосредственно в сфере строительства дорог и транспортной инфраструктуры мы создадим 154 тыс. рабочих мест. В самой этой сфере плюс сопутствующие отрасли и бизнес", – объяснил Шмыгаль.

Видео:

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украине есть более 150 000 рабочих мест в различных инфраструктурных и смежных отраслях, а также более 3000 вакансий предлагает "Укрпочта".

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