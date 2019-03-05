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''Семь цифр до запятой'': Коболев впервые рассказал о своей зарплате

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Глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил, что его зарплата достаточно большая по украинским меркам, но точную сумму назвать отказался.

Об этом он рассказал в эфире программы "Рандеву", передает "Гордон". По словам чиновника, информация о его окладе является негласной.

"Эта информация конфиденциальна, и у нас в "Нафтогазі" есть правило – не комментировать индивидуальную зарплату человека. Извините, правило есть правило. Но по украинским меркам зарплата большая, это правда", – сказал Коболев.

Он отметил, что не заполняет электронную декларацию, поскольку не попадает под действие соответствующего законодательства.

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"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде – это более семи цифр до запятой. А сколько точно – можно считать", – добавил он.

Андрей Коболев

Андрей Коболев

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Андреем Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В тот же день появилась официальная реакция Кабмина, согласно сообщению, правительство пока не принимало никаких решений относительно продолжения контракта с Коболевым.

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Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз"зарплата
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