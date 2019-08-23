СБУ разоблачила руководителей госшахт на хищении полмиллиарда

Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственных угольных шахт в хищении более полумиллиарда средств госбюджета.

Как сообщает пресс-служба СБУ, втечение 2016-2019 годов должностные лица ПАО "Лисичанскуголь", ГП "Мирноградуголь", ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Первомайскуголь", ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок.

Руководство "прописывало" условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей – фирм-прокладок. Затем указанным выше предприятиям было перечислено более 500 млн гривен, которые с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки.

Обыски СБУ ssu.gov.ua

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Установлено, что оборудование для шахт не обновлялось, а только время от времени ремонтировалось. По заключению специалистов, через сделку существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.

Обыски СБУ ssu.gov.ua

В рамках начатого уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц государственных предприятий угольной промышленности.

Обыски СБУ ssu.gov.ua

Обыски СБУ ssu.gov.ua

Обыски СБУ ssu.gov.ua

Обыски СБУ ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на Южно-Украинской атомной электростанции (Николаевская область) занимались майнингом криптовалюты, допустив при этом разглашение гостайны о физической защите АЭС.

Так, сотрудники областного следственного отдела Службы безопасности Украины обнаружили в режимных помещениях станции компьютерную технику с подключением к интернету.

Позже на АЭС опровергли, что незаконная добыча криптовалюты на их территории привела к разглашению гостайны.

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