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"Самые поездатые поезда": провал "ДНР" с ж/д высмеяли в сети

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В оккупированном Донецке "власти" так называемой ДНР пообещали, что уже с 19 августа в городе начнет функционировать железнодорожный вокзал.

Однако аналогичные обещания оккупационные власти давали еще в 2018 году, пишет в Twitter блогер Necro Mancer.

В частности, и тогда, и сейчас речь шла о запуске пригородных поездов Донецк-Мандрыкино и Донецк-Еленовка.

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"Я уже и забыл, а что там с предыдущим запуском поездатого сообщения на Еленовку случилось?" – отметил блогер.

"Наши поездатые поезда самые поездатые в мире! И никакие другие поездатые поезда не перепоездят по поездатости наши поездатые поезда", – иронизирует Jose Pinoche.

"Да там некуда ходить. Кому нужны те электрички до Еленовки?" – задался вопросом Pet lyra.

"Топливный кризис тогда настал, соляра закончилась неожиданно, на этом все движение и закончилось", – резюмировал donrailwaymen.

"Власти" так называемой ДНР пообещали, что уже с 19 августа в городе начнет функционировать железнодорожный вокзал

"Власти" так называемой ДНР пообещали, что уже с 19 августа в городе начнет функционировать железнодорожный вокзал

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.  

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Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
И оБ чём сеё бред?)))
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Сергиенко Александр
Сергиенко Александр
А в чем проблема то? Автор, рельсы то на месте, подвижной состав тоже в порядке.
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Ну кое-кто обещал вхождение в ЕС, восточно-славянскую Францию, парад в Севастополе, 1000 гривен в день в АТО... Много всего, даже и не упомнить. А тут электрички. Которые, наверняка, таки запустят
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