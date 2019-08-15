"Самые поездатые поезда": провал "ДНР" с ж/д высмеяли в сети

В оккупированном Донецке "власти" так называемой ДНР пообещали, что уже с 19 августа в городе начнет функционировать железнодорожный вокзал.

Однако аналогичные обещания оккупационные власти давали еще в 2018 году, пишет в Twitter блогер Necro Mancer.

В частности, и тогда, и сейчас речь шла о запуске пригородных поездов Донецк-Мандрыкино и Донецк-Еленовка.

"Я уже и забыл, а что там с предыдущим запуском поездатого сообщения на Еленовку случилось?" – отметил блогер.

"Наши поездатые поезда самые поездатые в мире! И никакие другие поездатые поезда не перепоездят по поездатости наши поездатые поезда", – иронизирует Jose Pinoche.

"Да там некуда ходить. Кому нужны те электрички до Еленовки?" – задался вопросом Pet lyra.

"Топливный кризис тогда настал, соляра закончилась неожиданно, на этом все движение и закончилось", – резюмировал donrailwaymen.

Очередной запуск будет ровно с таким же результатом и вроде не до Еленовки ,а до Мандрыкино — Дон Укроп (@donrailwaymen) 14 августа 2019 г.

Наши поезда самые поездатые поезда в мире. (с) Советский фольклор.

Да там некуда ходить. Кому на фиг нужны те электрички до Еленовки? Тем более, что ЖД вокзал в радиусе поражения ВСУ. — Пэт Люра (@Pet_lyra) 14 августа 2019 г.

Топливный кризис тогда настал,саляра закончилась неожиданно,на этом всё движение и закончилось — Дон Укроп (@donrailwaymen) 14 августа 2019 г.

"Власти" так называемой ДНР пообещали, что уже с 19 августа в городе начнет функционировать железнодорожный вокзал

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

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