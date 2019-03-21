Руководство УЗ не может разобраться, на что потратить деньги от повышения тарифа

Железнодорожный монополист “Укрзалізниця” настаивает на увеличении тарифа на грузоперевозки в 2019 году на 14,2%. При этом руководители предприятия и сами не знают, куда пойдут полученные в результате повышения деньги.

Так, гендиректор компании Евгений Кравцов публично заявляет — деньги от индексации отправят на покрытие убыточных пассажирских перевозок, а также на инвестиции.

"Индексировать тарифы на грузовые перевозки на индекс цен производителей промышленной продукции — это распространенная практика. Мы хотим, чтобы все понимали тенденцию разрыва между тарифами и ростом цен на продукцию, одновременно выполняем и будем выполнять свои обязательства по инвестициям за счет индексации", — отметил Кравцов.

При этом финансовый директор УЗ Андрей Рязанцев комментирует ситуацию в ином ключе. Он подчеркнул, что полученные благодаря индексации деньги уйдут на повышение зарплат сотрудникам. Мол, единственный шанс увеличить зарплаты — поднять тариф на грузоперевозки и взять на себя это бремя крупным компаниям.

Евгений Кравцов и Андрей Рязанцев

“Источником для этого повышения и дальнейшего финансирования его выплаты должны стать индексация железнодорожного тарифа на грузовые перевозки в размере 14,2%, сближение классов грузов и унификация тарифа на пустой пробег вагона”, — пишет в Facebook Рязанцев. Правда, кому именно увеличат зарплаты — так и неясно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Требования УЗ повысить тариф на 14,2% вызвало непонимание у крупного бизнеса. Такой необдуманный шаг монополиста ударит по аграрной и металлургической отраслям. Перевозчикам придется повышать себестоимость производства, что приведет к сокращению объемов поставок. Экономика из-за этого может недополучить 3% ВВП.

Государственная регуляторная служба выступила посредником в данном вопросе. Глава ГРС Ксения Ляпина призвала стороны сесть за стол переговоров, создать экспертную группу и в ближайшие несколько дней прийти к компромиссу.

В свою очередь Американская торговая палата также не поддержала новый тариф УЗ на грузоперевозки.

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