Россия оценила "ущерб Крыму" от Украины: названа конкретная сумма

В Государственной думе Российской Федерации на первом заседании рабочей группы депутаты предварительно оценили нанесенный оккупированному Крыму "ущерб от политики властей Украины" в 1,5 трлн рублей (0,62 трлн гривен)

"По самым скромным подсчетам, размер ущерба по обозначенным направлениям значительно превышает сумму в 1,5 трлн рублей", – сообщил депутат от аннексированного полуострова Андрей Козенко, передает "Интерфакс".

Кроме того, он заявил о необходимости оценить "моральный ущерб за годы нахождения крымчан в украинской оккупации". По его словам, сюда нужно включить "ущемление прав русскоязычного населения, которому подвергались жители полуострова".

Козенко добавил, что в 2018 году доходы бюджета Крыма составили 54,8 млрд рублей (22,6 млрд гривен). До оккупации полуострова Россией его бюджет составлял около 9 млрд гривен.

"Таким образом, можно определить разницу: 30 млрд рублей (12,4 млрд гривен) в течение 23 лет дают 690 млрд рублей (284,3 млрд гривен). Эта разница как раз и будет недополученной крымчанами за годы незалежности прибылью", – считает депутат от аннексированного полуострова.

Также Козенко предложил приплюсовать к этой сумме аренду, которая Россия выплачивала Украине за Черноморский флот в Севастополе, недополученные доходы за простой земли на южном берегу Крыма, строительство санаториев, потери от энергетической, водной, продуктовой, транспортной блокад и потери от санкций.

"Да, не все легко сопоставить. Да, сложно выйти на точные цифры. Но нам нужно максимально научно и методологически верно подходить к организации работы. У нее должен быть конкретный результат, аналитический документ с выводами", – резюмировал первый заместитель председателя нижней палаты Госдумы Иван Мельников, который возглавил группу по "оценке ущерба Крыму из-за Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. В частности, с соответствующим заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

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