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Российский министр запаниковал из-за обвала цен на нефть: под угрозой рубль

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Цены на нефть могут снизиться до $40 за баррель в случае отказа от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК.

Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка, передает ТАСС.

"Есть дилемма, что нам дальше с ОПЕК делать: терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения? В последнем случае цены на нефть снизятся, и тогда новые инвестиции, добыча в Америке тоже снизятся, потому что себестоимость сланца выше, чем себестоимость классической добычи. Поэтому когда-то должно это случиться, хотя спрос мировой где-то на миллион баррелей в сутки прирастает, как наши коллеги говорят", – сказал вице-премьер.

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В случае выхода из режима сокращения добычи "цена нефти может снизиться", допустил он. "Мы с вами видели, что это было и $40, и менее $40 за баррель. Весь вопрос в следующем – насколько это долго продлится. Может продлиться и полгода, может, и год", – рассуждает вице-премьер.

При этом Силуанов отметил, что "решения по этой части нет". "Согласятся ли с такой дальнейшей тенденцией партнеры из ОПЕК – не знаю", – сказал он.

Снижение цены нефти скажется на курсе рубля, добавил он. "Безусловно, мы это почувствуем на себе. Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть", – заключил он.

Добыча нефти

Добыча нефти

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует, что средние цены на нефть марки Brent составят 59,2 доллара за баррель в 2019 году.

Ожидается, что в 2020 году стоимость сырья опустится до 59 долларов, свидетельствуют данные апрельского обзора “Перспективы мировой экономики”.

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Putin Serjio
Putin Serjio
Паника, звездец
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ага, прямо таки заметно, что паникует, аж весь текст показывает, что это вот так он паникует.
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Putin Serjio
Putin Serjio
a alexeyon, ага, а вы попрошайки и что
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a alexeyon
a alexeyon
Kirlackaj Viola, конечно паникует, вы же бензоколонка и не более того
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