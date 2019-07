Российский бизнесмен попал в новый скандал из-за санкций: подробности

Российский бизнесмен Даниил Казанчук может быть причастен к поставкам дорогих автомобилей в Северную Корею вопреки санкциям.

В частности, об этом свидетельствует расследование The New York Times, которое проводилось совместно с некоммерческой организацией Center for Advanced Defense Studies ("Центр передовых оборонных исследований"), сообщают "Ведомости".

Журналисты обратили внимание на то, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время своих международных поездок пользуется лимузинами Maybach S600 и Maybach S62. Стоимость каждого достигает 1,6 млн долларов.

При этом еще в 2006 году против Северной Кореи были введены санкции Организации Объединенных Наций, которые запрещают поставку в страну предметов роскоши.

Используя данные о перевозках и спутниковые снимки, расследователи отследили доставку двух контейнеров с Maybach S600, показав, как работает транспортировка предметов роскоши в КНДР.

По их информации, грузы начали свой путь в 2018 году в Нидерландах, были доставлены в Китай, затем в Японию и Южную Корею. После этого они были транспортированы на грузовое судно DN5505, которое ходит под флагом Того, и направились в порт в российском городе Находке.

Соответствующее судно принадлежит компании Do Young Shipping, которая, вероятно, и связана с Казанчуком. По данным журналистов, говорить с уверенностью, что произошло с автомобилями, невозможно, но они могли быть доставлены из России в Северную Корею.

При этом в телефонном интервью Казанчук признал, что DN5505 принадлежит ему, но отказался раскрыть детали поставки автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер КНДР прибыл в Россию. Его бронепоезд пересек границу и остановился на станции Хасан, после чего направился во Владивосток.

Визит Ким Чен Ына стал первой его поездкой в РФ со времени вступления в должность в 2011 году.

