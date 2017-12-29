УкрEngРус

"Рэкет празднует": чиновники Гоструда потратили на корпоратив почти полмиллиона гривен

1.2тЧитать новость на украинском

Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что управление Государственной службы по вопросам труда в Киевской области потратило на новогодний корпоратив 450 тысяч гривен.

Соответствующую информацию нардеп опубликовал в Facebook.

При этом он подчеркивает, что для сотрудников мероприятие было платным, и с одного человека за вход брали по две тысячи

Новости
НАБУ уличило "Укроборонпром" в коррупции – Foreign Policy

"Государственный рэкет празднует. 450 тысяч гривен стоил новогодний корпоратив сотрудников управления Гоструда в Киевской области. С человека брали по две тысячи гривен. Разве что для руководителя Романа Чернеги участие было бесплатным", – пишет Мосийчук.

При этом депутат от Радикальной партии пообещал разобраться с соответствующим управлением Гоструда.

"Надеюсь, пир в ресторане "Дубки" на деньги, которые вы извлекли из карманов простых украинцев, был удачным. Обещаю в следующем году сделать все возможное, чтобы прикрыть эту коррупционную контору", – резюмировал Мосийчук.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Минобороны заподозрили в коррупции при закупке раций.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на Обозревателе.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости