"Рэкет празднует": чиновники Гоструда потратили на корпоратив почти полмиллиона гривен

Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что управление Государственной службы по вопросам труда в Киевской области потратило на новогодний корпоратив 450 тысяч гривен.

Соответствующую информацию нардеп опубликовал в Facebook.

При этом он подчеркивает, что для сотрудников мероприятие было платным, и с одного человека за вход брали по две тысячи

"Государственный рэкет празднует. 450 тысяч гривен стоил новогодний корпоратив сотрудников управления Гоструда в Киевской области. С человека брали по две тысячи гривен. Разве что для руководителя Романа Чернеги участие было бесплатным", – пишет Мосийчук.

При этом депутат от Радикальной партии пообещал разобраться с соответствующим управлением Гоструда.

"Надеюсь, пир в ресторане "Дубки" на деньги, которые вы извлекли из карманов простых украинцев, был удачным. Обещаю в следующем году сделать все возможное, чтобы прикрыть эту коррупционную контору", – резюмировал Мосийчук.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Минобороны заподозрили в коррупции при закупке раций.