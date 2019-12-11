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11 декабря • обновлено в 21:33
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"Разница - одна из крупнейших в мире": Компаниец пояснил ценность украинских облигаций для иностранных инвесторов

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Украинские облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) представляют значительный интерес для иностранных инвесторов, поскольку разница между ставкой доходности по ним и потребительской инфляцией в нашей стране одна из крупнейших в мире.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. При этом он опубликовал таблицу с доходностью облигаций в разных странах мира, наглядно продемонстрировав разницу.

Так, согласно данным экономиста, сегодня 2-летняя доходность ОВГЗ в Украине составляет 11,99%, а годовая потребительская инфляция – 5,10%. Соответственно, доходность, скорректированная на инфляцию составляет 6,89%. Вслед за Украиной идут Филиппины и Россия, в которых разница составляет 2,52% и 2,27%.

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Компаниец пояснил ценность украинских облигаций для иностранных инвесторов

Компаниец пояснил ценность украинских облигаций для иностранных инвесторов

Интерфакс-Украина

Разница между ставкой доходности облигаций и потребительской инфляцией по странам

Разница между ставкой доходности облигаций и потребительской инфляцией по странам

ФБ Владимира Компанийця

Наименьшая же разница доходности, согласно таблице Коломийца, у Нидерландов (-3,24%), Швеции (-2,14%), Словении (-1,90%) и Германии (-1,79%).

Как сообщал OBOZREVATEL, также Коломиец сообщил о рекордном уровне международных резервов НБУ. По его информации, в ноябре 2019 они достигли 70-ти месячного максимума и составляют 12,5 млрд долл.

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Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
Инвестиции
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