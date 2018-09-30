Расчет по селфи: украинцы смогут платить "лицом в онлайне"

В Украине со 2019 года можно будет рассчитываться за покупку онлайн с помощью Селфи. Идентификацией владельца счета по его Селфи - мировой тренд последних лет. Экспериментами по внедрению этой технологии в платежи занимаются как ТехноГигант, так и местные fintech-стартапы.

Об этом сообщает Liga.net. Отмечается, что новый сервис активно продвигает международная платежная система Mastercard в партнерстве с местными банками. Так, например, Selfie ID уже работает в несколько десятков странах мира. Кроме Селфи, для подтверждения финансовой операции система Identity Check Mobile использует отпечатки пальцев и распознавания голоса, чтобы подтвердить личность пользователя с помощью их же смартфонов во время онлайн-шопинга или проведения банковских операций.

Совместное исследование МasterCard и Оксфорда показало, что потребители отдают предпочтение биометрике запоминания паролей. 94% опрошенных европейцев готовы и хотят оплачивать покупки именно таким способом. Selfie-оплата не обязательно предполагает наличие смартфона.

Как это работает в Mastercard: клиент заходит в первый раз в специальное приложение и оставляет там свой био-ключ, например Селфи с морганием. Это Селфи будет идентифицировать пользователя при покупках в интернете. Будет появляться режим видеозаписи, где нужно просто моргнуть, тем самым подтвердить личность сделать покупку или финансовую операцию.

Сообщается, что в Украине тоже есть fintech-стартапы, которые начинают применять Selfie ID. Об этом заявил основатель проекта. "Например, система платежей MOSST Payments еще год назад внедрила эту технологию для входа в приложение. Следующая стадия - это подтверждение платежей по Селфи вместо CVV защиты и ОТП паролей".

"Следите за анонсами на нашей странице в Фейсбуке", - интригует бизнесмен. По его словам, новый способ идентификации пользователей, которых у проекта, кстати, уже около 80 тыс, развивается совместно с партнером. "Это очень большая компания, решение которой используют LG, Samsung, Amazon", - уточняет предприниматель.

К тому же, Украина - зрелый рынок для запуска selfie ID, так как уже почти каждое второе мобильное устройство на руках у потребителя - это смартфон. А почти в каждом смартфоне есть фронтальная камера, позволяющая сделать сверку фото, загруженного в приложение, с внешностью человека, производит платеж. Но для полноценного запуска selfie ID в Украине барьеры. Как рассказывает директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Евгений Кражан, пока в нашей стране, к сожалению, процветает бюрократия.

"Наше законодательство предусматривает, что идентифицировать личность может только человек. Притом только лично несмотря на другого человека и сверяя его внешний вид с фото на документах. Считается, что сотрудник отделения банка справляется с этой задачей лучше, чем интеллектуальная IT-система. Украине понадобятся конкретные примеры из мировой практики и еще несколько лет, чтобы биометрическая идентификация доказала свою эффективность и безопасность. Тогда ее можно будет использовать в различных сферах, в том числе и при предоставлении финансовых сервисов ", - рассказывает менеджер.

Как сообщал OBOZREVATEL , Украина уже в текущем году может войти в первую десятку рейтинга легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство".