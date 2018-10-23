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/Новости экономики

Рано радоваться: экономист дал тревожный прогноз по траншу МВФ для Украины

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Заявления о том, что Украина может рассчитывать на финансирование в объеме восьми миллиардов долларов благодаря новой программе МВФ - преждевременны.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил финансовый эксперт Василий Горбаль. По его словам, соответствующее решение будет принято только после того, как правительство выполнит условия фонда по принятию бюджета.

"Это соглашение значительно мягче предыдущего. И здесь логика МВФ в том, что они прекрасно понимают, что это избирательный год, нет четкого понимания, кто выиграет в президентской кампании, а дальше и в парламентской кампании", - пояснил Горбаль.

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Он уточнил, что сейчас очень четко видно: большинство украинских политических сил выступает против сотрудничества с МВФ.

"Есть даже такая перспектива, что новый парламент может начать процесс пересмотра договоренностей. Поэтому и был выбран такой период в 14 месяцев для адаптации этой программы. То есть это где-то полгода после парламентских выборов дают на то, чтобы в парламенте Украины сложилась какая-то конфигурация", - подытожил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" выразили уверенность в эффективности для Украины нового договора с Международным валютным фондом.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Темы
транш МВФПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Василий Горбаль
Место
Украина
Объекты
МВФмакрофинансовая помощьУкраина
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Тут экономист не прав! Например, эти 4 млрд. дол дали конкретно под долг Украины. Гройсман сказал, что если МВФ не даст 4 млрд, Украине надо будет обьявлять дефолт, т.к. в ноябре надо платить ...4 млрд. долга. В 2019 году Украине надо платить уже 7.3 млрд. долга. Поэтому если Украина будет вести себя "хорошо", могут дать и 8 млрд.
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Попова Ольга
Попова Ольга
знаем чем дышит этот "экономист " пошел на куй сегодня,завтра и послезавтра прихлебатель пуцьки
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