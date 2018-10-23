Рано радоваться: экономист дал тревожный прогноз по траншу МВФ для Украины

Заявления о том, что Украина может рассчитывать на финансирование в объеме восьми миллиардов долларов благодаря новой программе МВФ - преждевременны.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил финансовый эксперт Василий Горбаль. По его словам, соответствующее решение будет принято только после того, как правительство выполнит условия фонда по принятию бюджета.

"Это соглашение значительно мягче предыдущего. И здесь логика МВФ в том, что они прекрасно понимают, что это избирательный год, нет четкого понимания, кто выиграет в президентской кампании, а дальше и в парламентской кампании", - пояснил Горбаль.

Он уточнил, что сейчас очень четко видно: большинство украинских политических сил выступает против сотрудничества с МВФ.

"Есть даже такая перспектива, что новый парламент может начать процесс пересмотра договоренностей. Поэтому и был выбран такой период в 14 месяцев для адаптации этой программы. То есть это где-то полгода после парламентских выборов дают на то, чтобы в парламенте Украины сложилась какая-то конфигурация", - подытожил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" выразили уверенность в эффективности для Украины нового договора с Международным валютным фондом.

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