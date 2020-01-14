Ради Зеленского: "Слуга народа" отказалась создавать Бюро финансовых расследований

Комитет Верховной Рады по финансовым вопросам рекомендовал не принимать закон о создании Бюро финансовых расследований.

Соответствующую информацию уже подтвердил председатель комитета и инициатор документа Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"). При этом он не назвал причины такого решения, сообщает НВ.

Однако, по данным информированного источника, это решение связано с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что БФР должно быть подконтрольно только Офису президента, а не Министерству финансов Украины.

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"Президент будет подавать свой законопроект о БФР, чтобы этот орган был подконтрольным ему", – сообщил собеседник.

Рассмотрение во втором чтении законопроекта о БФР было запланировано на 14 января.

В первом чтении положения о БФР предполагали, что оно будет подконтрольно министру финансов (сейчас Оксана Маркарова), который будет направлять и координировать бюро от имени Кабмина.

В БФР будет центральный аппарат и 7 территориальных управлений. Количество работников и размер их окладов будет определяться правительством. Руководитель бюро назначается и увольняется Кабмином по представлению министра финансов.

Комитет Верховной Рады по финансовым вопросам рекомендовал не принимать закон о создании Бюро финансовых расследований

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственная служба финансового мониторинга представила отчет о проведении Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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