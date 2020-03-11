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11 марта • обновлено в 11:39
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Путин вызверился на США за "обхаживание" Украины

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Президент России Владимир Путин заявил, что США, якобы не желая материально помогать, добивались транзита газа через Украину, чтобы Киев получал "хоть какие-то деньги" от России.

Нелепую версию он озвучил в 11-й серии интервью ТАСС (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вот "Северный поток 2", ввели санкции. Ну, США всегда были против развития наших отношений экономических с Европой... И против "Северного потока 1" они же боролись, теперь так же борются против "Северного потока 2". Вот смотрите, для чего они это делали и почему? Какое основание было обеспечить транзит через территорию Украины. Тоже, правда, странновато, правда?" – высказался он.

Путин вызверился на США за "обхаживание" Украины

Путин вызверился на США за "обхаживание" Украины

Цензор.НЕТ

По словам российского лидера, запад якобы "обхаживает Украину и взял её под внешнее управление, но хочет, чтобы Украина существовала, в том числе и за деньги России".

"Сами не хотят им деньги давать. За счёт транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас. Ладно, мы согласны, потому что в целом, в связи с ростом потребления газа в Европе в целом и в Украине в частности, и мы будем заинтересованы, мы и дальше будем транзитировать. Поменьше объём, но мы будем это делать", – огрызнулся Путин.

По его мнению, раз договор о транзите газа подписан, санкции с России нужно снять.

"Нет оснований для введения. А если санкции останутся, остаётся только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего LNG, для своего сжиженного газа", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин признался, что называет своего американского коллегу Дональда Трампа просто Дональдом.

Он также наехал на президента Украині Владимира Зеленского, заявив, что своими заявлениями о Второй мировой войне тот якобы "плюнул в лицо украинцам".

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Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
транзит газа
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
"Нелепую версию он озвучил в 11-й серии интервью " а другой версии никакого и нет. Все правильно. И США и Украина с Путиным согласны, даже против своей воли )))
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
статьи на обозе и заголовки все тyпee и тyпee
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Pooh Vini
Pooh Vini
О ! Да за поребриком гений! Плешивый,немного дурновастый,лживый,но каков!?)) А Трамп его на писе вертел со всеми вытекающими.
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