Противник "Газпрома" поможет Украине миллиардами: что об этом известно

Американский бизнес готов инвестировать в газотранспортную систему Украины миллиарды долларов.

"Есть большие западные компании, которые могли бы заинтересоваться нашей ГТС. Закон позволяет иметь 49% управления (ГТС. – Ред.)", – сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает ТАСС.

По его словам, сейчас "Нафтогаз" ведет переговоры с несколькими крупными компаниями.

"И они заинтересованы, и они реально хотят это делать…Но есть компания, которая рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиардов долларов", – подчеркнул Коболев.

Глава "Нафтогаза" отметил, что речь идет об американской компании. При этом он отказался уточнить название конкретной фирмы.

Напомним, что 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом". 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны. 5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".