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МирСпорт

''Просто Боги дизайна'': в сети высмеяли новый логотип ''Укрзалізниці''

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В четверг, 27 сентября, "Укрзалізниця" представила новый логотип впервые за двадцать лет и поезд "четырех столиц". В сети пользователи уже высмеять корпоративный стиль представленый УЗ.

На ситуацию обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец в своем Twitter. Он также прикрепил новость о презентации и новые фото.

"Укрзалізниця" представила в Киеве новый логотип и корпоративный стиль. Церемония прошла на Центральном ЖД вокзале. Логотип состоит из двух букв "УЗ" и образа движущегося локомотива. Логотип будет единым для всей компании, включая её региональные филиалы", - написал он.

Одним пользователям понравилось, другие же высказывали мнение даже в грубой форме.

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"Прикольно, лаконично", "Стоимость брендирования скоро отобразится в стоимости билетов", "Надо было делать УГ", "Заказали у "талантливого" сына/дочки одного из начальников?", "Как новая эмблема Ювентуса", "Просто Боги дизайна", "И сразу в поездах стало комфортнее", - написали комментаторы.

О поезде "четырех столиц" блогер тоже не умолчал.

"Укрзалізниця" в рамках сегодняшней презентации нового визуального стиля также показала, как выглядит поезд "четырех столиц" (Киев - Минск - Вильнюс - Рига), который отправится в первый рейс завтра. А все новые грузовые вагоны УЗ будут синими", - написал КРЫМский бандеровец.

Пользователи не молчали и также высказывали мнение: "Почему слово "мест" написано на русском языке?", "Простоват", "Что ото за "мест"? А, УЗ?", "На первых двух каряво нарисовано".

''Просто Боги дизайна'': в сети высмеяли новый логотип ''Укрзалізниці''
''Просто Боги дизайна'': в сети высмеяли новый логотип ''Укрзалізниці''
''Просто Боги дизайна'': в сети высмеяли новый логотип ''Укрзалізниці''
''Просто Боги дизайна'': в сети высмеяли новый логотип ''Укрзалізниці''
''Просто Боги дизайна'': в сети высмеяли новый логотип ''Укрзалізниці''
''Просто Боги дизайна'': в сети высмеяли новый логотип ''Укрзалізниці''
''Просто Боги дизайна'': в сети высмеяли новый логотип ''Укрзалізниці''
''Просто Боги дизайна'': в сети высмеяли новый логотип ''Укрзалізниці''
''Просто Боги дизайна'': в сети высмеяли новый логотип ''Укрзалізниці''
''Просто Боги дизайна'': в сети высмеяли новый логотип ''Укрзалізниці''
''Просто Боги дизайна'': в сети высмеяли новый логотип ''Укрзалізниці''

Как сообщал OBOZREVATEL, национальная железнодорожная компания "Укрзалізниця" представила в четверг, 27 сентября, в Киеве новый логотип и корпоративный стиль. Отмечается, что логотип состоит из двух букв УЗ и образа движущегося локомотива.

Читайте все новости по теме ""Укрзалізниця"" на OBOZREVATEL.

Тема
"Укрзалізниця"
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Объекты
УкрзалізницяУкраинапоездсоцсетиTwitter
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Комментарии на сайте не модерированы
Семёнова Ульяна
Семёнова Ульяна
интересно, сколько денег из бюджета списали на этот "дизайнерский шедевр"
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Мир Миру
Мир Миру
Смех - здоровье. Причем, бесплатно
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