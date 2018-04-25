"Приватовцы" получили очередную многолетнюю отсрочку на выплаты миллиардов ПриватБанку

Хозяйственный суд Киева 12 и 19 марта удовлетворил иски ООО "Айлант Сервис" и ООО "Сиеста Шоп" которые стали заемщиками ПриватБанка в ходе масштабной трансформации/реструктуризации его корпоративного портфеля осенью 2016 года.

Заключенные договора предоставляли право для финучреждения требовать у истцов возврата займов уже в 2017 году – соответственно 2,95 млрд грн и 4,1 млрд грн, передает Finbalance.

В результате отмены этих дополнительных соглашений, в силе остались дедлайны для погашения займов осенью 2026, как это было предусмотрено в первоначальной редакции кредитных договоров, которые ПриватБанк заключил с ООО "Айлант Сервис" и ООО "Сиеста Шоп".

Дополнительные соглашения, которые позволяли Приватбанка в более сжатые сроки (осенью 2017 года) требовать возврата задолженности, были отменены судебными органами на основании того, что руководители компаний-заемщиков подписывали документы без предоставления на это согласия собранием их владельцев.

Напомним, ранее в НАБУ заявляли, что директоры и учредители 36 компаний, которые получили кредиты в ПриватБанке в рамках реструктуризации его кредитного портфеля, являются нынешним или бывшими работниками группы "Приват", начиная от менеджеров нижнего звена и заканчивая техническими работниками предприятий.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Хозсуд Киева удовлетворил еще пять исков компаний-заемщиков ПриватБанка, в результате чего они получили право возвращать задолженность в 2024-2026 годах на общую сумму 61,5 млрд гривен.