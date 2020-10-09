ПриватБанк отключит работу всех сервисов на одну ночь: названа дата и время

ПриватБанк предупредил о временном приостановлении работы мобильного приложения, банкоматов и терминалов ночью 11 октября с 00:30 до 7:30.

О возможных проблемах для клиентов сообщила пресс-служба банка в Facebook. В этот период будет обновлен процессинг банка.

"Временно будут недоступны транзакции по карточкам, работа Приват24 для физических лиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов" – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в работе над обновлением системы будут задействованы сто специалистов, которые не только перезагрузят процессинг, но и улучшат работу систем и сервисов, связанных с операциями по картам.

Таким образом банк подготовится к сезону покупательской активности, который начинается со "Дня холостяка" (11 ноября) в китайских онлайн-магазинах и завершается рождественскими распродажами по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине часть пользователей "Приват24" на время потеряли доступ к онлайн-банкингу: со сбоями работали как банковское приложение, так и сайт финансового учреждения.