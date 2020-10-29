Появился рейтинг самых богатых украинцев: ТОП-30

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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  • Общее состояние всех фигурантов рейтинга составило $34,4 млрд

  • Почти пятая часть списка 100 самых богатых – новички

  • Коронавирус существенно изменил картину в сравнении с прошлым годом

Появился рейтинг самых богатых украинцев: ТОП-30

Самым богатым украинцем в 2020 году стал Ринат Ахметов. Почти пятая часть нынешнего списка 100 самых богатых – новички рейтинга.

ТОП-100 представил журнал НВ. Общее состояние всех фигурантов рейтинга составило $34,4 млрд. Это на $400 млн меньше, чем цифра 2019 года, и на целых $17,4 млрд ниже, чем было в довоенном 2013-м.

Причиной таких изменений называют коронавирус и кризис, который он вызвал. IT-бизнес, активы в online- и offline-торговли дорожают, потому деловой мир изменился.

"Сейчас отечественных миллиардеров осталось только восемь, а их многочисленным металлургическим и химкомбинатам, угольным шахтам, железорудным карьерам, коммерческим банкам и даже 30 телеканалам общая цена – $16,4 млрд", – пишет издание.

OBOZREVATEL отобрал 30 лидеров рейтинга:

  1. Ринат Ахметов – 6,6 млрд долларов

  2. Виктор Пинчук – 2,4 млрд долларов

  3. Петр Порошенко – 1,492 млрд долларов

  4. Дмитрий Фирташ – 1,273 млрд долларов

  5. Вадим Новинский – 1,224 млрд долларов

  6. Игорь Коломойский – 1,181 млрд долларов

  7. Александр и Галина Гереги – 1,157 млрд долларов

  8. Геннадий Боголюбов – 1,079 млрд долларов

  9. Константин Жеваго – 853 млн долларов

  10. Виктор Медведчук – 776 млн долларов

  11. Сергей Тигипко – 567 млн долларов

  12. Алексей Мартынов – 476 млн долларов

  13. Юрий Косюк – 452 млн долларов

  14. Владислав Чечеткин – 445 млн долларов

  15. Александр Ярославский – 434 млн долларов

  16. Константин Григоришин – 399 млн долларов

  17. Алексей Вадатурский – 398 млн долларов

  18. Владимир Костельман – 363 млн долларов

  19. Андрей и Руслен Веревские – 358 млн долларов

  20. Дмитрий Запорожец – 354 млн долларов

  21. Влад Яценко – 328 млн долларов

  22. Вагиф Алиев – 323 млн долларов

  23. Виталий Хомутынник – 311 млн долларов

  24. Николай Злочевский – 305 млн долларов

  25. Георгий Скудар – 289 млн долларов

  26. Геннадий Буткевич – 277 млн долларов

  27. Евгений Ермаков – 277 млн долларов

  28. Виктор Карачун – 277 млн долларов

  29. Игорь и Григорий Суркисы – 276 млн долларов

  30. Степан Черновецкий – 265 млн долларов

ТОП-30 самых богатых украинский
ТОП-30 самых богатых украинский
ТОП-30 самых богатых украинский

Андрей Беспятов, управляющий директор и руководитель аналитического департамента инвесткомпании Dragon Capital, делит Топ-100 на условные три группы.

В первую он относит гигантов, активы которых дымят, гудят, светят, греют у всех на виду. Точность оценки в этой группе максимальна. "Если у тебя $2 млрд и у тебя же появится актив, о котором мы не знали, – скорее всего, это что-то мелкое, – говорит Беспятов. – Вероятность изменения на 50% при больших цифрах достаточно низкая".

Вторая группа – бизнесмены, которые восприняли фразу "деньги любят тишину" слишком буквально, но недавно решили изменить себя, выйти в мир и показать свои активы. Среди этих людей возможны самые неожиданные открытия и изменения.

В Золотой сотне есть и третья группа, о которой вспоминает Беспятов, – новое поколение с вполне очевидными, открытыми активами.

Как сообщал OBOZREVATEL, миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($110 млрд) возглавил список богатейших людей мир в 2019 году по версии Bloomberg Billionaires Index.

В марте 20 самых богатых людей мира за сутки потеряли около $ 78 млрд из-за обвала ключевых индексов на фондовых биржах.

УкраинаКиевРинат АхметовПетр ПорошенкоИгорь КоломойскийГеннадий БоголюбовВиктор МедведчукДмитрий ФирташВиктор Пинчук