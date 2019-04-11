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Повар Путина потратил миллионы на создание "африканской империи"

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Российский миллиардер Евгений Пригожин, которого называют поваром президента России Владимира Путина, потратил 15 млн долларов на политическую кампанию на Мадагаскаре для создания "африканской империи".

В неформальном аналитическом центре Пригожина работали от 10 до 15 сотрудников, состав которых менялся в зависимости от задач и кампании, сообщает The Bell.

В частности, бюджет одной группы политтехнологов составлял 150 тыс. долларов, организация кампании по поддержке одного из кандидатов – еще 150 тыс. долларов.

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Кампания российского миллиардера охватила 20 африканских стран, в этот список вошли: Нигерия, Кения, Чад, Руанда, Бенин, Южно-Африканская Республика, Кот-д’Ивуар, Камерун, Замбия, Южный Судан и другие.

Источники утверждают, что у каждого из политологов была прямая связь с Пригожиным по телефону. Номера телефонов шли по порядку – всего таких устройств было более 700.

Журналисты называют основным ставленником кампании Кеми Себа – панафриканиста, черного расиста и антиимпериалиста. Он создал в Африке ряд общественно-политических движений, направленных на борьбу с западным влиянием на континенте.

Сейчас его Urpanaf выступает за объединение африканских стран в союз. В этом, по словам источников, состояла основная идея кампании Пригожина – провести как можно больше лояльных кандидатов, выбрать из них лидера и объединить страны в "серый" политический союз.

На сегодняшний день Urpanaf присутствует в 12 странах. Отмечается, что организация намерена бороться с "французским империализмом" в 26 странах.

Владимир Путин и Евгений Пригожин

Владимир Путин и Евгений Пригожин

Sputnik

​Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что командир "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин возглавил фирму "Конкорд менеджмент и консалтинг" – управляющую компанию ресторанного бизнеса Пригожина.

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Тег
Новости России
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Юг Руси
Юг Руси
"..... в этот список вошли: Нигерия, Кения, Чад, Руанда, Бенин, Южно-Африканская Республика, Кот-д’Ивуар, Камерун, Замбия, Южный Судан и другие." - Укроина где-то в самом конце списка
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