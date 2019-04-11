Повар Путина потратил миллионы на создание "африканской империи"

Российский миллиардер Евгений Пригожин, которого называют поваром президента России Владимира Путина, потратил 15 млн долларов на политическую кампанию на Мадагаскаре для создания "африканской империи".

В неформальном аналитическом центре Пригожина работали от 10 до 15 сотрудников, состав которых менялся в зависимости от задач и кампании, сообщает The Bell.

В частности, бюджет одной группы политтехнологов составлял 150 тыс. долларов, организация кампании по поддержке одного из кандидатов – еще 150 тыс. долларов.

Кампания российского миллиардера охватила 20 африканских стран, в этот список вошли: Нигерия, Кения, Чад, Руанда, Бенин, Южно-Африканская Республика, Кот-д’Ивуар, Камерун, Замбия, Южный Судан и другие.

Источники утверждают, что у каждого из политологов была прямая связь с Пригожиным по телефону. Номера телефонов шли по порядку – всего таких устройств было более 700.

Журналисты называют основным ставленником кампании Кеми Себа – панафриканиста, черного расиста и антиимпериалиста. Он создал в Африке ряд общественно-политических движений, направленных на борьбу с западным влиянием на континенте.

Сейчас его Urpanaf выступает за объединение африканских стран в союз. В этом, по словам источников, состояла основная идея кампании Пригожина – провести как можно больше лояльных кандидатов, выбрать из них лидера и объединить страны в "серый" политический союз.

На сегодняшний день Urpanaf присутствует в 12 странах. Отмечается, что организация намерена бороться с "французским империализмом" в 26 странах.

Владимир Путин и Евгений Пригожин Sputnik

​Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что командир "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин возглавил фирму "Конкорд менеджмент и консалтинг" – управляющую компанию ресторанного бизнеса Пригожина.

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