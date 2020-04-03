Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что отсутствие сотрудничества с МВФ грозит государству дефолтом и новым наступлением России.

Об этом нардеп от "Европейской солидарности" заявил в пятницу, 3 апреля, в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".

"Дефолт – это не просто ужасная социальная ситуация, обнищание людей, остановка экономики, разрушение социальных программ. Это – разрушение государства и наступление РФ. Есть другой вариант, когда мы получим кредит МВФ. Если МВФ дает кредит, то от 500 млн до 1 млрд макрофинансовой помощи дает и ЕС, дает 1 млрд долларов Всемирный банк, дает ЕБРР дает ЕИБ", – отметил он.

Порошенко также призвал нардепов поддержать во втором чтении закон о ПриватБанке, принятия которого требует МВФ.

"Каждый, кто будет голосовать во втором чтении банковский закон, должен сделать важный выбор: либо мы за Украину, или деньги, которые нам предоставят международные финансовые организации, может забрать себе по решению суда господин Коломойский. Дураков нету! Никто на этих условиях деньги Украине не даст. Налогоплательщики не должны платить за подобные прихоти", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ПриватБанк подал иск против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на суму $5,5 млрд.

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