"Политический шантаж": "Нафтогаз" раскрыл подробности переговоров с ЕС по газу из России

НАК "Нафтогаз" подтвердил, что Европейская комиссия порекомендовала России заключить долгосрочный контракт с Украиной по газу.
Однако Европа не поддерживает желание Кремля получать газовые контракты с помощью политического давления, сообщили представители национальной акционерной компании в комментарии OBOZREVATEL.
"Опережая следующие "откровения" источника в Брюсселе: там также не поддерживают стремление "Газпрома" с помощью политического шантажа избежать выполнения законного решения международного арбитража в Стокгольме", – заявили в "Нафтогазе".
В частности, Еврокомиссия рекомендовала "Газпрому":
заключить долгосрочный контракт;
на значительный объем;
по европейским правилам;
с новым украинским оператором ГТС.
"Потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы", – резюмировали представители НАК.
Европа не поддерживает желание Кремля получать газовые контракты с помощью политического давления
Как сообщал OBOZREVATEL:
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