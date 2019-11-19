"Политический шантаж": "Нафтогаз" раскрыл подробности переговоров с ЕС по газу из России

НАК "Нафтогаз" подтвердил, что Европейская комиссия порекомендовала России заключить долгосрочный контракт с Украиной по газу.

Однако Европа не поддерживает желание Кремля получать газовые контракты с помощью политического давления, сообщили представители национальной акционерной компании в комментарии OBOZREVATEL.

"Опережая следующие "откровения" источника в Брюсселе: там также не поддерживают стремление "Газпрома" с помощью политического шантажа избежать выполнения законного решения международного арбитража в Стокгольме", – заявили в "Нафтогазе".

Новости Европа отреагировала на готовность Украины остановить транзит газа из России

В частности, Еврокомиссия рекомендовала "Газпрому":

заключить долгосрочный контракт;

на значительный объем;

по европейским правилам;

с новым украинским оператором ГТС.

"Потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы", – резюмировали представители НАК.

Европа не поддерживает желание Кремля получать газовые контракты с помощью политического давления

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 31 октября, поддержало законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский

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