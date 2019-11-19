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19 ноября • обновлено в 12:57
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"Политический шантаж": "Нафтогаз" раскрыл подробности переговоров с ЕС по газу из России

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НАК "Нафтогаз" подтвердил, что Европейская комиссия порекомендовала России заключить долгосрочный контракт с Украиной по газу.

Однако Европа не поддерживает желание Кремля получать газовые контракты с помощью политического давления, сообщили представители национальной акционерной компании в комментарии OBOZREVATEL.

"Опережая следующие "откровения" источника в Брюсселе: там также не поддерживают стремление "Газпрома" с помощью политического шантажа избежать выполнения законного решения международного арбитража в Стокгольме", – заявили в "Нафтогазе".

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Европа отреагировала на готовность Украины остановить транзит газа из России

В частности, Еврокомиссия рекомендовала "Газпрому":

  • заключить долгосрочный контракт;

  • на значительный объем;

  • по европейским правилам;

  • с новым украинским оператором ГТС.

"Потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы", – резюмировали представители НАК.

Европа не поддерживает желание Кремля получать газовые контракты с помощью политического давления

Европа не поддерживает желание Кремля получать газовые контракты с помощью политического давления

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 31 октября, поддержало законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" газ Газпром транзит газа
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Че всполошились северные? У вас 40% населения без газа сидит. Какое вам дело до газа путина и миллера?
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
это брехня, вот что пишет Европейская Комиссия, Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа»
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Вы бы иди.оты лучше на коленях стояли и умоляли что бы транзит оставили, вместо того что бы окончательно испортить отношения
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