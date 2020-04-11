Переговоры ОПЕК+ о привлечении Мексики в сделку по сокращению нефтедобычи еще не завершены и продолжатся в субботу, 11 апреля.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.

"Уже почти полночь в Москве и Эр-Рияде, и переговоры между ОПЕК+ и Мексикой продолжатся на третий день, в субботу", – сообщил один из делегатов, знакомый с переговорами.

Один из официальных представителей уверяет, что сделано многое, чтобы выйти из тупика, и все еще ожидает, что сделка состоится.

сделка ОПЕК

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров министров энергетики G20, переговоры на сегодня закончены, согласованного текста коммюнике пока нет.

В то же время Saudi Aramco отложила публикацию цен на свою нефть в мае с субботы на воскресенье, поскольку переговоры по соглашению ОПЕК+ пока не завершены.

Как сообщал OBOZREVATEL, участникам переговоров ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, не удалось достигнуть финального соглашения именно из-за позиции Мексики.

10 апреля Мексика пошла навстречу другим странам ОПЕК и решила сократить объемы добычи нефти.

Позже стало известно, что крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15% для стабилизации цен в условиях пандемии коронавируса.

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