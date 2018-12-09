Пенсионная революция в Украине: кто сможет получать по 150 тыс. грн в месяц 

В Украине после введения регрессивной шкалы ЕСВ пенсии как минимум 134 украинцев могут составить более 150 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Министерство социальной политики предложило убрать максимальное ограничение ЕСВ и вместе с тем отпустить размеры пенсий. Подробнее о том, как будет работать новая шкала налогообложения, можно прочитать здесь. При этом, для примера, с официальной зарплаты в 1 млн грн на данный момент размер ЕСВ составляет 12,2 тыс. грн. А пенсия, которую можно получить при большом стаже с такой зарплатой – до 14,9 тыс. грн.

Если проект Минсоца поддержит Верховная Рада, единый соцвзнос с миллионной зарплаты составит 157,9 тыс. грн, а размер пенсии может достигать уже около 150 тыс. грн.

Это нововведение коснется только тех, кто выйдет на заслуженный отдых по общему закону. Судьи, чиновники и т.д. как и сейчас будут получать пенсию, размер которой не может быть выше 10 минимальных пенсий. В то же время украинцы с официальными высокими зарплатами, которые получают выплаты по общему закону, смогут рассчитывать на выплаты в десятки раз выше действующих.

На данный момент 134 украинца получают официально от 1 млн грн. Среди них, к примеру, и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. С зарплатой в 1 млн грн при стаже в 30 лет, если выходить на заслуженный отдых по новым правилам уже в этом году, можно было бы рассчитывать на пенсию в 178 тыс. грн, а при стаже в 25 лет – 157 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря в Украине произошло новое повышение пенсий. Теперь все украинцы на заслуженном отдыхе должны получать не менее 1497 гривен. Это на 62 гривни больше действовавшей до этого минимальной пенсии.

Напомним, согласно бюджету, каждый украинец в 2019-м налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. грн. В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Остальные будут работать до 63 и 65 лет.