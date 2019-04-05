''Что же делать дальше?'' Финансисты забили тревогу из-за резкого подорожания биткоина

Рост стоимости биткоина связан с разовой скупкой этой криптовалюты, поэтому предсказывать подорожание самой популярной криптовалюты до $100 тыс. никто не решается.

Об этом сказано в материале "Газета.ru". Биткоин подорожал из-за действий спекулянтов. На этой неделе биткоину удалось перешагнуть отметку в $5 тыс. впервые с ноября 2018 года.

"Глобальное разочарование в криптовалюте началось в 2018 году. Вместо того, чтобы дойти к концу 2018 года до $100 тыс., как предсказывали биткоин-энтузиасты, биткоин упал ниже $5 тыс. Эксперты объясняли это несбывшимися надеждами на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешит биржевые инвестиционные фонды. Однако судьбоносного решения для криптовалюты не было принято. Вместо этого SEC начал чистку рынка от недобросовестных игроков", - сказано в материале.

Отмечается, что после этого на рынке окончательно взяли вверх биткоин-пессимисты, а мнение о криптовалюте как о пузыре, который в конечном итоге лопнет, только укрепилось. Самые популярные криптовалюты продолжали дешеветь, а большое количество крипто-инвесторов на крупных инвестиционных площадках всеми силами стремились избавится от остатков биткоина из-за опасений полного краха криптовалюты.

Сейчас трейдеры спорят о том, что послужило толчком к росту стоимости биткоина, и можно ли ожидать, что это долгосрочный тренд: большинство объясняют это просто удачной спекуляцией.

По мнению директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, рост стоимости биткоина связан с разовой скупкой этой криптовалюты.

"В частности, на нескольких биржах в США и Люксембурге неизвестный покупатель купил 20 тыс. биткоинов на $100 млн, чем и спровоцировал оживление на этом рынке. После того как курс биткоина перевалил за $5 тыс., цепная реакция оказала воздействие и привела к ажиотажу и вокруг других популярных криптовалют. В результате капитализация криптовалютного рынка составила около $170 млрд, а суточный объем торгов биткоинами превысил $14 млрд", — рассказал эксперт.

Как считает эксперт "Международного финансового центра" Гайдар Гасанов, фундаментальных причин для роста курса биткоина по-прежнему нет. По его мнению, самой вероятной причиной такого роста криптовалюты являются действия одного покупателя, который использовал алгоритмическую систему, чтобы инициировать покупку биткоина через несколько бирж.

"Те, кто скупил криптовалюту в спешке, сейчас только начали приходить в себя и размышлять о том, что же делать дальше?! Оставаться в позиции или выходить с убытком, особенно это касается последних покупателей, которые запрыгивали в рынок по ценам ближайшим к $5 тыс. Если в ближайшее время не появится новых покупателей по высоким ценам, то терпение остальных участников может закончится, и мы зафиксируем обратное движение к $3 тыс. за биткоин", - полагает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки курс биткоина взлетел в цене почти на 17%, достигнув четырехмесячного максимума в $5 тыс. Явных причин такого взлета нет. Часть экспертов уверена: криптовалюта просто "отыгрывает" свое и уже можно говорить о том, что начался долгоиграющий тренд на укрепление. Другие же уверены: радоваться рано, а за спонтанным взлетом может последовать такое же неожиданное падение.

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