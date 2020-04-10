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10 апреля • обновлено в 14:07
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Аналитики McKinsey спрогнозировали падение экономики России

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Российская экономика из-за пандемии коронавируса уменьшится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем — на 10,2%.

Такая информация следует из обзора международной консалтинговой компании McKinsey&Company "Влияние COVID-19 на российскую экономику", передает РБК.

В базовом сценарии, обозначенном как "сдерживание вируса", экономика РФ после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года.

В негативном сценарии ("отложенное восстановление") возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше — до середины 2023 года.

Падение цен на нефть в прогнозе учитывалось, но не в полном объеме, сказал представитель McKinsey.

ВВП в постоянных ценах упадет в 2020 году до 87,1 трлн руб. в первом сценарии McKinsey и до 81,3 трлн во втором. В первом случае он тогда опустится до уровня 2014 года, а во втором — ниже уровня 2011 года, следует из данных Росстата.

"Возможно, мы наблюдаем самый резкий удар по мировой экономике за послевоенную историю", — пишут аналитики McKinsey.

Экономика России упадет

Экономика России упадет

utro.ru

Если Россия с помощью введенных карантинных ограничений сможет остановить распространение инфекции до конца второго квартала, а восстановительный рост начнется уже с июля, ВВП по итогам года сократится на 3,8%, следует из прогнозных оценок.

В пессимистичном сценарии распространение коронавируса сдержать не получится, мировая экономика окажется в затяжной рецессии (по итогам 2020 года мировой ВВП упадет на 5,7%). Российская экономика в таком случае переживет падение примерно на 10% в 2020 году, при этом пик кризиса придется на первый квартал 2021 года, когда ВВП рухнет на 14%.

Наибольшее падение в обоих сценариях ожидается в потребительском спросе и инвестициях:

  • при базовом сценарии потребление в 2020 году сократится на 4,9 трлн руб. (в ценах 2016 года), а в пессимистическом варианте — на 10,5 трлн руб.;

  • инвестиции упадут на 2,1–3,9 трлн руб. в зависимости от сценария.

Закрытие части производств, предприятий розничной торговли и сферы услуг приведет к росту безработицы, который будет носить краткосрочный характер при контроле за распространением вируса. Но он может привести к сохранению безработицы на уровне выше 8% в среднесрочной перспективе при повторных вспышках эпидемии и продолжительных карантинных мерах, предупреждают авторы обзора McKinsey. Рост безработицы повлечет за собой падение реальных располагаемых доходов населения, что приведет к сжатию потребительского спроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский экономист Владислав Иноземцев ранее заявлял, что Россия оказалась в крайне сложной ситуации, так как золотой век нефти окончен. Цен по 140 долларов за баррель в ближайшее десятилетие не будет, нефть становится товаром для бедного мира.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Россия
Теги
экономика Новости России
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
На Украине хуже не будет, хуже некуда)))
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Если в России ВВП упадёт на 10%, то на Украине на все 20%.
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Пью Вонючка
Пью Вонючка
Вартанов Жорик, цыплят по осени посчитают
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Нигде так не беспокоятся о российской экономике как в украине)))))
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Добрыня .
Добрыня .
Захаров Дмитрий, ни где нет так много россиян как на украинских сайтах.
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Захаров Дмитрий, Да уж ) Переживають ))Спокойней смотреть на экономику соседа ) Своей уже нема )
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Экономика

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