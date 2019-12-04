Украину могут оставить без газа: чего ждать от открытия еще одного потока Россией

8 января в Стамбуле запустят "Турецкий поток" – еще один российский газопровод в обход Украины. Используя его и "Северный поток-2", Россия может полностью прекратить транзит газа через Украину.

Возможно ли избежать этого и как строительство "Турецкого потока" повлияет на жизнь украинцев – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

"Турецкий поток" откроют уже 8 января – на запуск приедут лично Путин и Эрдоган;

Через новый газопровод в Европу будет ежегодно поступать около 15 млрд кубометров газа;

Эксперты считают, что сам по себе "Турецкий поток" не является угрозой для Украины;

Тем не менее, Россия, используя СП-2 , может полностью прекратить транзит газа через Украину.

"Турецкий поток" сам по себе не страшен

"Турецкий поток" соединяет Анапу и Кыйыкей. Газопровод протянулся более чем на 1200 километров, имеет две нитки – каждая мощностью по 15,75 млрд кубометров. Часть потока будет снабжать газом Турцию, а часть выведет его на Европу.

Запуск "Турецкого потока" состоится 8 января. На торжественное открытие в Стамбул приедут лично президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Газовая карта Европы

Ожидаемо, что новый газопровод оттянет на себя более 15 млрд кубометров транзита газа, которые сейчас идут через Украину. Правда, это случится не резко, а в течении года. Тем не менее, эксперты советуют не переживать из-за этого, так как сам по себе "Турецкий поток" сильного вреда экономике Украины нанести не может. Таким мнением с OBOZREVATEL поделился генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Я бы не вязал сильно и однозначно судьбу "Турецкого потока" и судьбу украинской ГТС. Потому что существенного влияния на экономику тот объем транзита, который потенциально может уйти в "Турецкий поток" на данный момент, не имеет", – поделился эксперт.

Такого же мнения придерживается и экс-министр энергетики Юрий Продан – он думает, что никаких последствий для украинцев быть не должно.

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Угроза прекращения всего транзита газа через Украину

А вот в комплексе с "Северным потоком-2" новый газопровод способен полностью лишить Украину транзита газа, либо уменьшить его до таких объемов, что тот перестанет окупаться.

"Скорее всего, нас это ожидает. Если только общими усилиями Соединенных штатов Америки или Европейского Союза мы не добьемся того, чтобы сохранился транзит с теми объемами, которые гарантируют окупаемость. Это не меньше 40 млрд кубометров", – поделился Продан в комментарии OBOZREVATEL.

Однако, он думает, что скорее всего транзита в нужном объеме не будет, а ЕС будет действовать разве что в собственных интересах. Так что можно ожидать прекращения транзита газа через Украину уже в ближайшие два года – до 2021 СП-2 планируют использовать на полную мощность. Тем не менее, есть еще надежда на решение этого вопроса во время встречи в нормандском формате, которая пройдет 9 декабря во Франции.

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