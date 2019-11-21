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21 ноября • обновлено в 04:49
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"Обворовали Украину": Цимбалюк объяснил, почему нужно надавить на Россию по газу

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Российская Федерация обворовала Украину на 3 млрд долларов по газовым контрактам и сейчас пытается надавить на Киев в вопросе возвращения долгов НАК "Нафтогазу".

"Владимир Путин сыпал афоризмами про сапоги всмятку, но он сказал, что идти в суды против России – очень плохо, и если Украина не откажется, то транзит остановят", – заявил журналист Роман Цимбалюк на своем YouTube-канале.

По его словам, Москва выдвинула Киеву заведомо невыполнимое требование.

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"Почему Украина должна для нового контракта отказываться от суммы, на которую Россия обворовала Украину. Сейчас эта сумма около 3 млрд долларов", – отметил Цимбалюк.

Журналист считает, что в ближайшем будущем Кремль начнет "морозить" Европу и говорить, что Украина ненадежный транзитер.

В ближайшем будущем Кремль начнет "морозить" Европу и говорить, что Украина ненадежный транзитер

В ближайшем будущем Кремль начнет "морозить" Европу и говорить, что Украина ненадежный транзитер

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Темы
Поставки газа в Украину Рынок газа
Место
Украина
Теги
транзит газа НАК "Нафтогаз"
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Хо Хол
Хо Хол
Этого лопoyхого чмoшника уже столько раз в дepьмo макали с его вpaньем и тупocтью, что уже даже не интересно на полном серьезе комментировать его очередной выcep.
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