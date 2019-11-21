"Обворовали Украину": Цимбалюк объяснил, почему нужно надавить на Россию по газу

Российская Федерация обворовала Украину на 3 млрд долларов по газовым контрактам и сейчас пытается надавить на Киев в вопросе возвращения долгов НАК "Нафтогазу".
"Владимир Путин сыпал афоризмами про сапоги всмятку, но он сказал, что идти в суды против России – очень плохо, и если Украина не откажется, то транзит остановят", – заявил журналист Роман Цимбалюк на своем YouTube-канале.
По его словам, Москва выдвинула Киеву заведомо невыполнимое требование.
"Почему Украина должна для нового контракта отказываться от суммы, на которую Россия обворовала Украину. Сейчас эта сумма около 3 млрд долларов", – отметил Цимбалюк.
Журналист считает, что в ближайшем будущем Кремль начнет "морозить" Европу и говорить, что Украина ненадежный транзитер.
В ближайшем будущем Кремль начнет "морозить" Европу и говорить, что Украина ненадежный транзитер
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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