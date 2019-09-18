Новый город от Зеленского: урбанист указал на возможные проблемы

Идея президента Владимира Зеленского построить новый город, скорее всего, не получит поддержку со стороны инвесторов, считает урбанист Дмитрий Беспалов. При этом он отмечает: дешевле было бы заняться реконструкцией уже существующего населенного пункта.

Об этом эксперт заявил в комментарии OBOZREVATEL."Построить с нуля инвестиционный проект со всей инфраструктурой будет очень дорого. Строить города нужно было после Второй Мировой. Сейчас – мы города не строим, а пытаемся сохранить те, что есть, потому что многие украинский выезжает из страны. В силу конкуренции между городами, строить новое не очень хорошая идея", – заявил Беспалов.

Идея президент Зеленского построить новый город будет стоить дорого

Большие технологические компании готовы прийти на украинский рынок - их привлекают низкая оплата труда и высокий уровень рабочих. "У нас талантливые и дешевые программисты, поэтому мы интересны иностранным инвесторам. Для них интересное инвестирования инфраструктуры IT-парков с офисами и отдыхом. Мы не можем построить такое точное производство, как в Китае. Но не очень квалифицированное производство и IT мы можем себя позволить", – говорит эксперт.

Построить "украинский Лас-Вегас" будет не сложно, однако люди не захотят жить рядом, говорит Беспалов. "В Батуми, где разрешен игорный бизнес, местные жители очень не любят турков, приезжающих туда отдыхать. Думаю, украинское общество также негативно воспримет идею о"Лас-Вегасе".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Владимир Зеленский пообещал с нуля построить новый город на побережье Черного моря, состояние новым курортом.

Также Зеленський поручил подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

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