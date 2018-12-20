Новые задачи для Украины: МВФ обнародовал меморандум

Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума с Украиной об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы.

Соответствующий документ содержит изложение политики и стратегии, которых планирует придерживаться Украина в течение действия программы в последующие два года, а также конкретные шаги, необходимые для получения следующих траншей, сообщает "Правительственный портал".

Выполнение положений меморандума позволит до конца действия программы привлечь 3,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ, которые пойдут в резервы Национального банка Украины. Это укрепит национальную валюту и поможет создать стабильный и прогнозируемый инвестиционный климат.

Монетарная политика

Независимый НБУ продолжит придерживаться политики гибкого валютного курса.

Инфляция составит 7% с декабря 2018 по декабрь 2019 года, а в 2020 году – 5% +/- 1%.

Повысится эффективность монетарной политики. Для этого Минфин будет подавать НБУ ежедневный и ежемесячный прогноз денежных потоков.

Фискальная политика

Украина будет придерживаться подхода фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе.

Дефицит: 2,5% в 2018 году, 2,25% в 2019 году.

В начале 2019 года – отмена ограничения на заработные платы, из которых уплачивают ЕСВ.

Управление государственными финансами

Внедрение мероприятий, предусмотренных в рамках Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2021 годы.

Администрирование доходов

Объединение центральных и региональных управлений ГФС в два юридических лица: налоговую и таможенную службы, подотчетные Министерству финансов.

Конкурс на руководящие должности до конца апреля 2019 года.

Повышение эффективности налогового и таможенного администрирования.

Энергетика

Повышение тарифов на газ и отопление в соответствии с ранее объявленным графиком.

Монетизация субсидий – пилотный проект стартует в марте 2019 года.

Анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины".

Увеличение добычи газа.

Финансовая политика

Капитализация банков (минимум 7% капитала первого уровня и 10% КДК (CAR) до конца марта 2019 года).

Совершенствование нормативной базы по операциям связанных лиц.

Восстановление платежеспособности ФГВФЛ до конца декабря 2019 года.

Решение проблемы недействующих кредитов (NPLs).

Назначение независимых наблюдательных советов в Ощадбанк и Укрэксимбанк до конца марта 2019 года.

Вход ЕБРР и IFC в капитал Ощадбанка и Укргазбанка.

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Приватизация

Продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" в первой половине 2019 года.

Продажа не менее 500 малых компаний с помощью электронных аукционов (ProZorro до конца апреля 2019 года).

Сокращение перечня компаний, запрещенных к приватизации (законопроект до конца апреля 2019 года).

Принятие нового закона о концессиях и запуск концессионных пилотных проектов (в первой половине 2019 года).

МВФ

Напомним, 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ заявили о готовности продолжить сотрудничество с Украиной даже в случае введения военного положения. Представители Фонда отметили, что уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.

18 декабря МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долларов, который поступит в ближайшее время.