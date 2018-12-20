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Новые задачи для Украины: МВФ обнародовал меморандум

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Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума с Украиной об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы.

Соответствующий документ содержит изложение политики и стратегии, которых планирует придерживаться Украина в течение действия программы в последующие два года, а также конкретные шаги, необходимые для получения следующих траншей, сообщает "Правительственный портал".

Выполнение положений меморандума позволит до конца действия программы привлечь 3,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ, которые пойдут в резервы Национального банка Украины. Это укрепит национальную валюту и поможет создать стабильный и прогнозируемый инвестиционный климат.

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Новые задачи для Украины: МВФ обнародовал меморандум

Монетарная политика

  • Независимый НБУ продолжит придерживаться политики гибкого валютного курса.

  • Инфляция составит 7% с декабря 2018 по декабрь 2019 года, а в 2020 году – 5% +/- 1%.

  • Повысится эффективность монетарной политики. Для этого Минфин будет подавать НБУ ежедневный и ежемесячный прогноз денежных потоков.

Фискальная политика

Украина будет придерживаться подхода фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе.

  • Дефицит: 2,5% в 2018 году, 2,25% в 2019 году.

  • В начале 2019 года – отмена ограничения на заработные платы, из которых уплачивают ЕСВ.

Управление государственными финансами

Внедрение мероприятий, предусмотренных в рамках Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2021 годы.

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Администрирование доходов

  • Объединение центральных и региональных управлений ГФС в два юридических лица: налоговую и таможенную службы, подотчетные Министерству финансов.

  • Конкурс на руководящие должности до конца апреля 2019 года.

  • Повышение эффективности налогового и таможенного администрирования.

Энергетика

  • Повышение тарифов на газ и отопление в соответствии с ранее объявленным графиком.

  • Монетизация субсидий – пилотный проект стартует в марте 2019 года.

  • Анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины".

  • Увеличение добычи газа.

Финансовая политика

  • Капитализация банков (минимум 7% капитала первого уровня и 10% КДК (CAR) до конца марта 2019 года).

  • Совершенствование нормативной базы по операциям связанных лиц.

  • Восстановление платежеспособности ФГВФЛ до конца декабря 2019 года.

  • Решение проблемы недействующих кредитов (NPLs).

  • Назначение независимых наблюдательных советов в Ощадбанк и Укрэксимбанк до конца марта 2019 года.

  • Вход ЕБРР и IFC в капитал Ощадбанка и Укргазбанка.

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Приватизация

  • Продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" в первой половине 2019 года.

  • Продажа не менее 500 малых компаний с помощью электронных аукционов (ProZorro до конца апреля 2019 года).

  • Сокращение перечня компаний, запрещенных к приватизации (законопроект до конца апреля 2019 года).

  • Принятие нового закона о концессиях и запуск концессионных пилотных проектов (в первой половине 2019 года).

Новые задачи для Украины: МВФ обнародовал меморандум

МВФ

Напомним, 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ заявили о готовности продолжить сотрудничество с Украиной даже в случае введения военного положения. Представители Фонда отметили, что уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.

18 декабря МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долларов, который поступит в ближайшее время.

Читайте все новости по теме "Финансовая помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Финансовая помощь Украине
Место
Украина
Тег
МВФ
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