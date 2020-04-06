ОПЕК перенесла встречу о перемирии в нефтяной войне с Россией

Встречу стран ОПЕК о возможном сокращении добычи нефти и прекращении ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией перенесли с 6 апреля на 9 апреля 2020 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника, близкого к переговорам.

По словам источника, запланированная на понедельник встреча ОПЕК+ перенесена на 9 апреля, "чтобы дать больше времени и привлечь всех производителей, включая ОПЕК + и других". Он также отметил, что Эр-Рияд хочет избежать повторения итогов мартовской встречи, на которой переговоры по нефти провалились из-за отказа России сократить добычу.

Нефть

По словам собеседника из-за этого Саудовская Аравия отложила публикацию официальных цен продажи нефти (OSP) на май до 10 апреля, когда будут известны результаты переговоров.

"Это беспрецедентная мера, которую Aramco ранее не принимала. Майская OSP будет зависеть от того, как завершится заседание ОПЕК+. Мы делаем все возможное, чтобы сделать это (совещание) успешным", – сказал саудовский источник.

Национальная нефтяная компания Saudi Aramco обычно выпускает свои OSP до 5-го числа каждого месяца, определяя тенденцию на иранские, кувейтские и иракские цены и влияя на более чем 12 млн баррелей нефти в день, которые направляются в Азию.

Как сообщал OBOZREVATEL, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие 1 апреля.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о завершении нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией.

При этом в то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что консультаций глав России и Саудовской Аравии по вопросу цен на нефть в ближайшее время не планируется. По его словам, сейчас нет и речи о новой сделке взамен ОПЕК+ для стабилизации на рынке нефти.

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