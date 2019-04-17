"Не выживет": друг Путина пошел на серьезные уступки США из-за санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что готов отказаться от контроля над группой ГАЗ в связи с проблемами, которые автопроизводитель испытывает из-за санкций со стороны Соединенных Штатов.

Близкий к президенту России Владимиру Путину олигарх признал, что для Горьковского автомобильного завода настали непростые времена, сообщает РБК.

По его словам, предприятие не выживет, если санкции не будут сняты. Дерипаска подчеркнул, что многие поставщики перестали работать с ГАЗ из опасений вторичных санкций.

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В качестве примера компании, которая прекратила сотрудничество с группой ГАЗ, олигарх назвал немецкую Daimler.

В связи с этим, Дерипаска допустил снижение своей доли в компании по аналогии с En+ в надежде на то, что это позволит снять санкции с автопроизводителя.

Владимир Путин и Олег Дерипаска

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

17 января 2019 года Министерство финансов США дало компаниям Дерипаски отсрочку от вступления американских санкций в силу.

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