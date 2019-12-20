"Срочно закрываем все!" Зеленский жестко пригрозил нелегальному игорному бизнесу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти закрывают все игровые залы из-за провала принятия закона о легализации игорного бизнеса.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит", – сообщил глава государства, свидетельствует Telegram-канал Зеленского.

"Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?" – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский заявил, что власти закрывают все игровые залы из-за провала принятия закона о легализации игорного бизнеса

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