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20 декабря • обновлено в 14:59
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"Срочно закрываем все!" Зеленский жестко пригрозил нелегальному игорному бизнесу

1.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти закрывают все игровые залы из-за провала принятия закона о легализации игорного бизнеса.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит", – сообщил глава государства, свидетельствует Telegram-канал Зеленского.

"Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?" – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский заявил, что власти закрывают все игровые залы из-за провала принятия закона о легализации игорного бизнеса

Владимир Зеленский заявил, что власти закрывают все игровые залы из-за провала принятия закона о легализации игорного бизнеса

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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