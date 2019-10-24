НБУ снизил учетную ставку: как это отразится на украинцах

Национальный банк Украины в четверг, 24 октября, решил понизить учетную ставку до 15,5%.

С сентября этого года учетная ставка в стране составляла 16,5% годовых, свидетельствуют данные НБУ.

"Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции до цели 5%", – сообщили представители регулятора.

В правлении НБУ подчеркнули, что в основе этой тенденции – постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является стремительное замедление базовой инфляции.

"Жесткая монетарная политика стала одной из причин укрепления обменного курса и улучшения инфляционных ожиданий. Это заметно сказывается на ценах и превышает влияние факторов, которые, наоборот, давят на цены в сторону повышения, в частности, влияние все еще устойчивого потребительского спроса", – заявили в НБУ.

По прогнозам регулятора, инфляция в этом году снизится до 6,3%, а в следующем – войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочных 5%.

"По-прежнему, наиболее резкое снижение учетной ставки ожидается в течение 2020 года вместе с возвращением инфляции к целевому диапазону и улучшением инфляционных ожиданий", – резюмировали представители регулятора.

Снижение учетной ставки приводит к удешевлению кредитов (примерно на 70% от снижения учетной ставки).

Премьер-министр Алексей Гончарук еще до своего назначения пообещал кредиты для бизнеса в Украине по 12-13% уже в 2020 году.

Для этого учетную ставку нужно снизить до 8-9% (о таких планах на 2020-2021 годы заявил глава НБУ Яков Смолий).

Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федеральная резервная система США впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила учетную ставку на 0,25 процентного пункта.

С 1 августа ставка федеральных фондов, регулирующая стоимость долларовых кредитов по всему миру, будет установлена в диапазоне 2-2,25% годовых.

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