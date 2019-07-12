"Насущная необходимость": ЕС потребовал разделить "Нафтогаз"

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" является насущной необходимостью.

"Важно было бы, чтобы независимый и компетентный энергетический регулятор действовал в Украине. Как мы знаем, анбандлинг "Нафтогаза" превратился уже в насущную необходимость", – сообщил он во время пресс-конференции, передает УНИАН.

Мингарелли также акцентировал внимание на том, что Европейская комиссия готова способствовать налаживанию отношений в энергетической сфере с Российской Федерацией.

По его словам, это необходимо чтобы Украина продолжала оставаться транзитером газа.

Анбандлинг – это процесс, посредством которого компания с разными направлениями деятельности сохраняет основной бизнес и продает активы, производственные линии, подразделения или дочерние компании с целью создания более эффективной структуры.

В случае "Нафтогаза" это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки газа и электроэнергии.

Глава представительства Европейского Союза в Украине заявил, что анбандлинг является насущной необходимостью

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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