Нашлась причина отказа России от ключевого условия по миротворцам на Донбассе

Публикация "кремлевского списка" Вашингтоном заставила Кремль идти на уступки по ключевым для Украины вопросам.

Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель главы фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

"Сейчас появился специальный список в отношении высших должностных лиц РФ. А вторая часть этого списка - это санкции и арест их денег и средств в США, Канаде, Англии и других странах мира. Это самый основной метод давления на страну-агрессора. Все понимают, что в России всегда воровали деньги, а Запад на это долго закрыл глаза. Теперь же Запад наконец-то, исчерпав все возможные методы давления в демократическом мире, наступил на самый болезненный мозоль Путина - на его средства и деньги его окружения", - заявил он.

Нардеп уверен, что сейчас Россия будет идти на все большие и большие уступки.

"С этим связано заявление Путина о готовности отдать нам наш флот. А также последнее заявление Волкера о согласии России ввести миротворцев не только на линию разграничения. Для Украины же крайне важно размещение миротворцев по линии государственной границы. А затем заход туда наших ВСУ. И по следующий заход миротворцев в так называемое ОРДЛО - эту опухоль, которая еще осталась. Люди, которые были выдавлены из своего Донецка, Луганска, вернутся туда. Для этого нам нужны миротворцы. Иного пути для Украины нет. Ведь для боевиков есть один выход - отступление в Россию. Но там их уже ждут заградотряды", - добавил Береза.

Как сообщал "Обозреватель", специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к уступкам по ключевому вопросу в размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе.