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14 января • обновлено в 16:34
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Нардеп засветил в Раде роскошные часы Rolex за $12 тысяч: опубликованы фото

1.3т
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Внефракционный народный депутат Валерий Давыденко пришел на заседание Верховной Рады с часами стоимостью свыше 12 тысяч долларов.

В частности, в объектив камеры попала дорогостоящая модель часов Rolex. Об этом сообщает "Апостроф".

Давыденко – черниговский бизнесмен, бывший нардеп от БПП. В 2013-2014 годах он занимал должность замминистра аграрной политики и продовольствия в правительстве Виктора Януковича.

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Недавно Давыденко вошел в депутатскую группу "Доверие".

Нардеп засветил в Раде роскошные часы Rolex за $12 тысяч: опубликованы фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде засняли одного из народных депутатов, который прямо в сесионном зале пересчитывал пачку денег. На кадрах парламентарий, лицо которого закрыто головным убором, пересчитывает купюры и прячет их в карман пиджака

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Ш. Олег
Ш. Олег
Во-первых, "Rolex" - это дурной вкус, а во-вторых, $12 тысяч для этой марки - не так уж и много. :)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
О порошенковец бывший)))))))
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