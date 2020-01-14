Нардеп засветил в Раде роскошные часы Rolex за $12 тысяч: опубликованы фото

Внефракционный народный депутат Валерий Давыденко пришел на заседание Верховной Рады с часами стоимостью свыше 12 тысяч долларов.

В частности, в объектив камеры попала дорогостоящая модель часов Rolex. Об этом сообщает "Апостроф".

Давыденко – черниговский бизнесмен, бывший нардеп от БПП. В 2013-2014 годах он занимал должность замминистра аграрной политики и продовольствия в правительстве Виктора Януковича.

Недавно Давыденко вошел в депутатскую группу "Доверие".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде засняли одного из народных депутатов, который прямо в сесионном зале пересчитывал пачку денег. На кадрах парламентарий, лицо которого закрыто головным убором, пересчитывает купюры и прячет их в карман пиджака

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